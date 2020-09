Proti verdiktu se Vladař totiž odvolal, zatímco státní zástupce tak neučinil, a to přes zoufalý krok dětí zavražděného, které sebraly více než tisícovku podpisů a státní zastupitelství žádaly o to, aby se odvolalo a chtělo pro vraha vyšší trest.

Vladař si na majitele autodopravy počíhal letos 29. ledna ráno. Když Žabka přijel na dvůr firmy a vystoupil z auta, zezadu na něj zaútočil. Zasadil mu čtyři rány velkým kuchyňským nožem, který přinesl s sebou. Pak už zasáhli zaměstnanci, kteří útočníka zpacifikovali. Ale bylo pozdě, poslední rána byla smrtelná. Nepomohl už ani přivolaný záchranářský vrtulník.

VRAHA VEDLA MSTA

Vladař u krajského soudu přiznal, že ho vedla msta. Řekl, že byl zoufalý poté, co byl coby řidič propuštěn, neboť vlastní vinou přišel v Itálii o řidičský průkaz. I když mohl být vyhozen na hodinu, vyšla mu firma vstříc a podepsala s ním dohodu, aby snáze našel novou práci. I tak se mu to ale nedařilo, všude ho odmítali. „Když jsem volal do jedné z autodoprav, řekli mi, že o mě nestojí, že mluvili s panem Žabkou. Byl jsem na něj naštvaný,“ tvrdil Vladař. Dodal, že nevěděl kudy kam. Hodně pil a uvažoval, že se šéfovi natruc oběsí v přívěsu. V osudný den vzal nůž a vydal se do firmy. „Chtěl jsem se zabít před ním. Proč jsem nakonec nezabil sebe, ale jeho? To vysvětlit nedokážu,“ tvrdil vrah.

Soud Vladaře odsoudil k 16 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou. To se pozůstalým zdá málo, chtěli by trest při horní hranici, jež je 20 let. Vytvořili proto „podnět nespokojených občanů s žádostí vyššího trestu“, který podepsalo přes tisíc lidí. Podnět a archy s podpisy předala rodina na krajské státní zastupitelství s prosbou, aby se odvolalo a pro vraha požadovalo přísnější trest.

ZKLAMANÍ POZŮSTALÍ

Snaha ale byla marná. „Obdrželi jsme odpověď v tom smyslu, že sice chápou motivaci rodiny, ale uvedli, že trest je v intencích zákona a že tedy není důvod k odvolání,“ řekl Deníku zmocněnec rodiny Miroslav Mlčák.

Případem se ale přesto bude zabývat Vrchní soud v Praze, odvolal se obžalovaný. „Odvolání jsme již podali. Důvodem je, že si myslíme, že není tak jisté, že klient měl být odsouzen podle druhého odstavce, tedy že čin udělal po předchozím uvážení. Chtěli bychom nižší trest,“ vysvětlil Vladařův advokát František Steidl.

Vrchní soud tedy Vladařovi trest buď ponechá nebo sníží. Pozůstalí, kteří děkují všem, co je podpořili v žádosti o vyšší trest, neskrývají rozčarování. „Bohužel jsme se žádné spravedlnosti nedočkali a státní zastupitelství se tímto dále zabývat nebude. Naše rodina pro to udělala vše a máme alespoň dobrý pocit z toho, že nejen my na to máme stejný názor, že tresty v České republice jsou neúměrné,“ řekl Deníku za rodinu Jiří Žabka ml.