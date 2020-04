O zrušení první velké vinařské akce na přelomu léta a podzimu informoval Deník Rovnost valtický starosta Pavel Trojan. Městští radní rozhodli, že Valtické vinobraní se o prvním říjnovém víkendu ani v jiném letošním termínu neuskuteční. „Přijde nám fér říci obyvatelům a návštěvníkům, jak se věci mají,“ uvedl Trojan.

Důvodů ke zrušení vinobraní mají představitelé Valtic hned několik. „Přípravy stojí město stovky tisíc korun. Nemůžeme připravovat akci o takových nákladech, když nevíme, zda se vůbec bude moci konat. V době, kdy očekáváme výrazný propad státního rozpočtu, a tím i rozpočtů měst, by nám lidé takový výdaj v případě, že se akce zruší, neodpustili,“ zdůvodnil starosta vinařského města.

Sice se podle něj hovoří o rozvolňování vládních opatření, dosud ale nepadlo ani slovo o tom, kdy a zda vůbec se povolí hromadné akce bez omezení počtu účastníků. „Nemůžeme připravovat slavnosti se smlouvami pro účinkující, když předem nevíme, jestli se vůbec uskuteční. V případě maximálního daného počtu návštěvníků pak jen těžko můžeme zabezpečit, aby lidí nedorazilo více,“ poznamenal Trojan.

Mnozí lidé si rozhodnutí radních pochvalovali, jiní nad ním kroutili hlavou. Jako například Valtičanka Hana Švástová. „Vždyť vinobraní nemuselo být pořádané ve velkém stylu s celebritami. Nicméně v minulosti vinobraní pořádala i místní střední vinařská škola, třeba se toho opět ujme," doufá žena.

KRIZOVÝ PLÁN

Dvě největší vinařské akce na jižní Moravě, Pálavské vinobraní v Mikulově a Znojemské historické vinobraní, mají návštěvníky přivítat o druhém zářijovém víkendu. „V přípravách Pálavského vinobraní pokračujeme a předpokládáme, že se uskuteční v termínu a beze změn,“ věří Dominik Ryšánek, PR manažer Mikulovské rozvojové, která akci organizuje.

Přesto netrpělivě vyhlížejí konečné stanovisko vlády. „Nařízení se mění prakticky každý týden. Uvidíme, co nám situace dovolí. S blížícím se termínem se rozhodneme, jestli přistoupíme k nějakým omezením, zda je to vůbec reálné, nebo zda ročník odložíme. V takovém případě bychom buď lidem vrátili vstupné, nebo prodloužili platnost vstupenky na příští rok,“ zauvažoval Ryšánek.

O krizovém plánu hovoří pořadatelé Znojemského historického vinobraní. „Situace je nejistá. Pracujeme se čtyřmi variantami našeho tradičního vinobraní, přičemž ta nejhorší je i jeho úplné zrušení,“ řekl Deníku Rovnost ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Jak dodal, program je již hotový a vinobraní pořadatelé připravují i dál. „O dalších třech variantách nechci hovořit, jde o interní věc,“ naznačil Koudela s tím, že by šlo o omezenou formu svátku vína.

Na červen Znojemská Beseda chystá tiskové prohlášení. „Modlíme se, aby vše klaplo bez omezení. Bude však záležet na aktuální situaci a rozhodnutí vlády. Své slovo může mít i vedení Znojma, které může být i v případě, že vládní opatření budou mírnější, nakonec přísnější,“ naznačil ředitel Koudela.

Pořadatelé Znojemského historického vinobraní přitom už nyní nabízejí na internetu výhodný předprodej vstupenek. „Pokud by vinobraní letos nebylo, jsou ve hře dvě varianty. Buď budeme peníze za vstupné vracet, nebo bude taková vstupenka platit pro příští rok, a to i v případě, že by v roce 2021 bylo vstupné vyšší,“ přislíbil Koudela.

Případné zrušení vinobraní bude mít ve Znojmě velký dopad na podnikatele. Už nyní si například lidé rezervují pokoje v největším znojemském hotelu Premium. „Hosté, kteří k nám jezdí pravidelně, si leckdy rezervují pokoje rok i dva předem. Zrušení vinobraní by pro nás znamenalo znatelný zásah. Jde o nejdůležitější znojemskou sezonní akci,“ řekl manažer hotelu Aleš Přepechal.

Na reakci republikového krizového štábu čeká i vedení Znojma. „Pošleme jim dotaz, abychom zjistili, jak to bude po letních prázdninách. Sledujeme, co se děje a jak pan náměstek Prymula mluví o rušení velkých letních festivalů. Ty jsou měsíc před naším vinobraním a kapacitou návštěvníků jsme na tom podobně. Chytřejší budeme v polovině léta,“ konstatoval znojemský starosta Jan Grois.

Jedno z největších vinařství na Znojemsku, Lahofer, se důsledků z případného omezení či zrušení akce neobává. „Pro nás je především o marketingovou akci. Jsou to dva příjemné dny, kdy za námi chodí naši zákazníci a ochutnávají v přátelské atmosféře naše vína. Samozřejmě, ekonomický příjem to pro nás také je, ale vzhledem k naší velikosti by to byla zanedbatelní ztráta. To přesto, že naše zisky z prodeje vína na Vinobraní každoročně rostly. Problémy mohou mít spíš malí vinaři a prodejci,“ myslí si obchodní manažer Lahoferu Daniel Smola.

Vinobraní na jižní Moravě a jeho termíny



BŘECLAVSKO

- Pálavské vinobraní v Mikulově: 11. – 13. září 2020, přípravy zatím pokračují.

- Velkopavlovické vinobraní: 18. – 19. září, přípravy zatím pokračují.

- Valtické vinobraní: mělo se konat 2. – 3. října, městští radní akci již zrušili.

ZNOJEMSKO

- Znojemské historické vinobraní: 11. – 13. září, přípravy zatím pokračují.