To malý školák dokázal i v pondělí 31. srpna před zraky komisařů z pelhřimovské Agentury Dobrý den. „Nejenže Radim Hejsek dokáže podle vyobrazení na jednotlivých kartičkách poznat vlajky téměř dvou set států světa. On ale také zná jejich hlavní města a všechny tyto státy umí umístit do světadílů,“ řekl Miroslav Marek z Agentury Dobrý den Pelhřimov.

Radim Hejsek, který v úterý 1. září nastupuje do druhé třídy Základní školy Osvobození v Pelhřimově, tak vytvořil nový český paměťový, ale i vědomostní rekord. „V lednu dostal hru Vlajky a kartičky, které jsou její součástí, si postupně prohlížel, protože ho to zajímá. Každé ráno, co vstal, do té hry koukal a říkal, že tuhle a tuhle už umí. Hlavně, jak byla během pandemie zavřená škola, tak o to víc měl času a hodně ho to zaujalo, jak se tím zaobíral,“ popsala maminka Radima Pavlína Hejsková, jak tento rekord vlastně vznikal.

Všech sto pětadevadesát vlajek se Radim naučil zhruba za pět měsíců. „Ve škole o tom vědí, protože, když se učili písmenka a měli říkat slova začínající například na písmeno a, tak hned začal sázet právě státy začínající na a. Takže paní učitelka hned zjistila, že ho to zajímá,“ přemítala Pavlína Hejsková.

Dodala také, že zvídavý byl Radim už odmalička. „Odmala se mu snažíme odpovídat na všechno, co ho zajímá a podporujeme ho v tom. Když šel do školy, tak už skoro všechno uměl. Paní učitelka z toho byla paf, tak nás poslala i do poradny. Tam přišli na to, že je na hranici nadprůměrně inteligentní a mimořádně talentovaný. Teď ve druhé třídě proto dostane individuální výuku, aby se to zužitkovalo a aby se posouval dál,“ prozradila Hejsková.

Nejoblíbenější Radimův stát je Portugalsko. Rád totiž hraje fotbal a jeho oblíbený hráč je portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo.