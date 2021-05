Odvolací soud s Vojtěchem Chaurou trval v úterý jen asi 90 minut. Muž, který zavinil smrt zástupce ředitele vojenského zpravodajství, se snažil prostřednictvím svého obhájce přesvědčit soudce, že dostatečným trestem pro něj bude podmíněný trest. Argumentoval především tím, že má ve výlučné péči malého syna. Krajský soud však tříletý trest odnětí svobody, který Chaurovi určil v prosinci Okresní soud v Trutnově, potvrdil.

Už před nehodou třikrát přišel o řidičák

Auta a rychlá jízda patřily k Vojtěchu Chaurovi celý jeho dospělý život. Bezpochyby uměl řídit, vždyť se také opakovaně účastnil amatérských závodů sportovních vozů. Se zodpovědností to ale bylo horší. Už v 18 letech poprvé přišel o řidičský průkaz. To se mu pak stalo ještě dvakrát. V roce 2017 mu policisté v obci naměřili více než devadesátikilometrovou rychlost. V březnu 2019 zase dostal pokutu za to, že nenahlásil policistům nehodu, při které se střetl s cyklistou. Na měsíc přišel o řidičský průkaz za další rychlou jízdu i v roce 2019. Už před osudnou jízdou z 21. září roku 2019 měl Vojtěch Chaura celkem osm záznamů o dopravních přestupcích a třikrát vyslovený zákaz řízení. Dvakrát na šest měsíců, jednou na měsíc.

Serpentinami se řítil rychlostí až 158 km/h

V den nehody se tehdy třicetiletý Vojtěch Chaura účastnil akce Mustangem na střechu Krkonoš. Speciálně upravený mustang měl půjčený od pardubického dealera vozů Ford, společnosti Auto In. Podle obžaloby se Chaura při cestě z Benecka přes Vrchlabí do Špindlerova Mlýna snažil dojet jiný mustang před sebou. Před nehodou se řítil krkonošskými serpentinami rychlostí až 158 kilometrů v hodině. Na zadním sedadle měl přitom dvanáctiletého chlapce. V pravotočivé zatáčce se v protisměru čelně střetl se Škodou Rapid, kterou řídil generál Milan Jakubů.

Podle znalců z oboru dopravy jel mustang v okamžiku srážky rychlostí 121 kilometrů v hodině. Rychlost rapidu odhadli na 75 kilometrů v hodině. Když se mustang dostal do protisměru, řidič rapidu nebyl podle znalce schopen na situaci zareagovat, protože vše se odehrálo v jedné vteřině. Chaura jel zřejmě stylem brzda – plyn, protože brzdový kotouč mustangu byl tak rozpálený, že do asfaltu silnice po nehodě vytavil díru. Generál Milan Jakubů nehodu nepřežil, jeho manželka byla těžce zraněna, podstoupila několik operací a do dnešního dne je v pracovní neschopnosti. „Milan Jakubů celý svůj profesní život zasvětil bezpečnosti naší země a našich občanů. Je tragickou ironií osudu, že jeho život skončil právě tímto způsobem," poznamenal k tomu ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Chaura s chlapcem z mustangu z nehody vyvázli jen s lehkými zraněními.

Podle soudce šlo o velmi hrubou vědomou nedbalost

Obhájce Vojtěcha Chaury se odvolal proti prosincovému rozsudku okresního soudu. Nerozporoval vinu svého klienta, nesouhlasil ale s výší trestu. Odvolací soud ale ke snížení trestu nepřistoupil. Podle soudce šlo ze strany Chaury o nepřiměřenou, bezohlednou a hazardní jízdu. „Jeví se to jako velmi hrubá vědomá nedbalost, dlouhodobě se projevoval jako velmi nezodpovědný řidič. Dospěli jsme k závěru, že je nezbytné uložit nepodmíněný trest,“ odůvodnil soudce rozhodnutí. "Pan obžalovaný svoji takřka nepříčetnou jízdou způsobil věc, která se nedá vzít zpátky. Usmrtil otce rodiny a žádný trest něco takového nemůže nikdy vyvážit. My jsme od začátku tvrdili, že se to mělo hodnotit jako obecné ohrožení. Domníváme se, že trest měl být přísnější, dnes už ale přísnější trest padnout nemohl, protože státní zástupkyně se proti původnímu trestu neodvolala," okomentoval úterní rozhodnutí právní zástupce poškozených Martin Pelikán.

Omlouvám se, s řízením jsem skončil, řekl Chaura

Kromě tříletého trestu ve věznici s ostrahou musí Chaura zaplatit poškozeným v souhrnu asi 1,3 milionu korun. Součástí trestu je i desetiletý zákaz řízení. Chaura už dříve řidičský průkaz odevzdal a řekl, že s řízením skončil. Prodal také své auto a peníze z jeho prodeje poskytl pozůstalé rodině. Pozůstalým se omluvil a řekl, že svého činu lituje. „Chci se omluvit pozůstalým, že jsem jim ublížil svým jednáním. Jsem si toho vědom a lituji toho, jsem připraven nést trest," řekl už v září před okresním soudem. Svá slova zopakoval i po úterním rozhodnutí krajského soudu. Po něm už je tříletý trest vězení pravomocný.