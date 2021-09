"Zjistili jsme také, že chovatelé poslali na jatka krávu, která byla po císařském řezu, ten den porodila. To není jednak v souladu se zákonem a jednak je to zcela nelidské zacházení, protože ta kráva ten den zažila své," řekla v květnu ČTK právnička jihočeské veterinární správy Ludmila Plzová.

V mirovickém podniku je stálý veterinární dozor. Jihočeská veterinární správa tam má trvale dva veterináře a pět techniků. "Ten provoz, co se týče porážky a manipulace se zvířaty, patří mezi špičkové," řekl dnes ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Jak doplnil, kvůli protestu teď jezdí kamiony kolem podniku, aby drůbež neuhynula. "Aby to větralo. Trasa se (kvůli protestu) prodlužuje. Tím pádem dochází k týrání zvířat," řekl Kouba. Až se drůbež z dnešních kamionů porazí, vyhodnotí veterináři úhyny. Pak věc předají policii.

Agrofert zaznamenal v minulosti protesty v provozovně firmy Vodňanská drůbež v Modřicích na jižní Moravě. Podle mluvčího jde o několik akcí do roka. "V minulosti byly ale poklidnější, nepoutali se k bráně provozovny. Člověk je všežravec a je každého věc, zda maso jí, nebo se rozhodne maso nejíst. Jejich rozhodnutí nejíst maso není naše chyba," uvedl mluvčí.

Koncern Agrofert se ohledně dnešního protestu u jatek v Mirovicích na Písecku ohradil, že by týral zvířata. Uvedl, že dodržuje welfare čili pohodu zvířat a že je pod stálou veterinární kontrolou. Akce zatím nemá vliv na chod firmy. Protesty zaznamenala firma i dřív, nikdy se ale aktivisté nepoutali k bráně, uvedl na dotaz ČTK mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Roční porážka v mirovickém provozu, v němž pracuje 270 lidí, je čtyři miliony kachen. Zlatých kuřat, která se chovají 49 dní, porazí za rok 1,5 milionu, klasických kuřat přes dva miliony. Firma má 35 dodavatelů z ČR. ČTK zjišťuje, kolik drůbeže přivezou do Mirovic auta z farem denně.

"Akce pro nás skončila velmi smutně, nepodařilo se nám zachránit ani jediný život z desítek tisíc zvířat, která tady každý den přijdou brutálním způsobem o život. Lidé, kteří se pokusili za ta zvířata postavit vlastním tělem jen chtěli veřejnosti ukázat co se tady v tom areálu děje. Od pana ředitele jatek jsme obdrželi slib, že si můžeme domluvit exkurzi, přijít do areálu jatek a můžeme masakrování zvířat zdokumentovat a doufejme i zveřejnit," uvedla mluvčí aktivistů, která si nepřála zveřejnit jméno.

"Hlavním nástrojem protestu je takzvaný sit-in neboli sedící protest. Aktivisté sedí na zemi mezi hlavní bránou a s pomocí řetězu brání vjezdu transportů se zvířaty do areálu jatek, ve kterých zaměstnanci zvířata brutálním způsobem zabíjí. Řetězy, které mají aktivisté kolem krku, slouží zabránění násilnému odvlečení účastníků do doby, než bude alespoň malá část zvířat v bezpečí," uvedli aktivisté v tiskové zprávě.

Aktivisté chtějí dnes pomoci k záchraně 15 zvířat a zajistit jim bezpečné domovy. Uvedli, že tím hodlají tuto drůbež zachránit před násilnou smrtí a "poskytnout jim doživotní bezpečí a svobodu." Druhým jejich cílem je upozornění na osudy zvířat. Areál v Mirovicích zablokovali tím, že si sedli do vjezdu a spojili se všichni navzájem řetězem.

“Jsme tady ze zoufalství. Zvířata jsou citlivé bytosti, to jak se k nim chová člověk, je nesmírně kruté. Jako informovaní lidé cítíme odpovědnost postavit se a upozornit na zbytečné utrpení a násilí, které je denně páchané na nevinných obětech takzvaného živočišného průmyslu,” uvedl pro ČTK jeden z účastníků dnešního protestu.

Podle aktivistů se jedná o první nenásilnou přímou akci svého druhu v České republice. Podnik v Mirovicích patří do koncernu Agrofert a zaměřuje se na zpracování kuřat a kachen.

Skupina dvaceti aktivistů hlásících se k hnutí za osvobození zvířat se v úterý ráno přivázala ke vchodu do jatek v Mirovicích na Písecku. Chtěla tím bránit provozu areálu.

