/VIDEO/ V Kyjově jako v prvním městě v České republice odstartoval systém, který kombinuje výhody lokální měny a slevových poukázek. A zároveň má pomoci nastartovat místní podnikání postižené koronavirovou krizí. Od pondělního rána začali lidé v Kyjově používat virtuální peníze, correnty.

Jak přiblížila v pondělí v poledne koordinátorka Corrency systému Barbora Vaculíková, od rána se uskutečnily už desítky transakcí. Pomocí občanského průkazu nebo kódu v SMS tak mohou místní využívat padesátiprocentní slevy u čtyřiceti kyjovských obchodníků. „Naší prioritou je projekt odstartovat a začít co nejdříve pomáhat i v dalších městech. Jen co to bude možné, budeme rádi, když se v Kyjově zapojí i obchodníci a poskytovatelé služeb, kteří zatím podnikat nemohou,“ uvedl autor myšlenky a spolutvůrce Corrency systému Pepe Rafaj.