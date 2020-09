Zemědělci v Plzeňském kraji už mají sklizenou řepku a obiloviny a letošní úrodu hodnotí jako nadprůměrnou. Kvalitu plodin sice na konci léta negativně ovlivnily časté deště, na konečný výsledek však podle nich špatné počasí nemělo vliv.

Dle šéfa krajské Agrární komory Jaroslava Šímy se žně oproti loňsku zpozdily o zhruba deset dní a kvalita plodin byla hlavně na počátku sklizně slušná. „Ke konci už byla kvůli dešti slabší. Nicméně celkově můžeme úrodu zhodnotit jako nadprůměrnou,“ řekl Deníku Šíma.

S Agrární komorou se shoduje Josef Černý ze Zemědělského družstva Červený Hrádek u Plzně. „Jsme potěšeni. Kvalita je rovněž v pořádku, protože jsme stihli relativně brzy sklidit, a to zhruba před čtrnácti dny, kdy ještě tolik nepršelo,“ popsal Černý.

S letošními žněmi jsou spokojeni i v Měcholupské zemědělské v Předslavi. Úrodu sice částečně poznamenaly kroupy, ale i tak považuje ředitel Luboš Šilhavý žně za vydařené. „Kdyby nepřišlo krupobití, tak by pro nás žně vyšly nadprůměrně. Měli jsme lepší výnosy v pše-nici ozimé, ovsu, ozimém ječmeni i řepce. Trochu to tedy ovlivnily kroupy, které nám skleply řepku a vytloukly nějakou pšenici. Jinak jsme ale stihli vše sklidit včas. Nejde o top, ale jsme spokojeni, moh-lo to být horší. Kdyby nepřišly deš-tě a bylo sucho, tak by to byla katastrofa,“ zhodnotil Šilhavý.

Podobný názor mají také agronomové na Tachovsku, kde podle ředitele Zemědělského družstva Vlčák v Černošíně Radomíra Vébra dopadla sezona výborně. „Opro-ti plánu a vývoji na jaře, kdy jsme se báli, aby některé plo-diny nepomrzly, je výsledek nad očekávání dobrý. Jsme spokojeni,“ zhodnotil Vébr.

Výnosy jednotlivých plodin jsou podle něj nadprůměrně. „Přesná a konečná čísla ovšem máme zatím pouze u řepky, kdy byl výnos 4,13 tuny na hektar, což je ve srovnání s loňským rokem vyšší výnos,“ doplnila agronomka Věra Radová. Družstvo se věnuje také pěstování pšenice, jarního a ozimého ječmene, lnu, jetele nachového a dalších plodin. Konečná čísla ještě nejsou u těchto plodin stanovena, ale předběžně budou podle vedení družstva rovněž vyšší, než loňském roce.