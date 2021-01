Kriminalisté muže, i když se ukrýval, do několika dnů zadrželi. Byl jím 25letý muž z Ostravy, který byl již čtyřikrát soudně trestán, takže pro kriminalisty známá firma. Z následného prověřování bylo zjištěno, že obviněný muž měl přistoupit k poškozenému a domáhat se takzvané „trávy“ se slovy, že chce zahulit, ať mu jí dá.

Ve chvíli, kdy zazněla odpověď, že žádnou marihuanu u sebe nemá, obviněný muž přitvrdil a měl poškozenému vyhrožovat slovy… „Podívej se na toho macka“, a na to si vyhrnul tričko a ukázal krátkou černou zbraň.

Opakované hrozby

To samozřejmě v mladíkovi vzbudilo strach a rychle nastoupil do právě přijíždějícího trolejbusu. Obviněný muž se ale touhy po „trávě“ nevzdal a za poškozeným do trolejbusu naskočil také. Opakovaně mu měl svými ataky vyhrožovat, až poškozený před zavřením dveří z trolejbusu vystoupil a utekl.

Komisař 7. oddělení obecné kriminality z Ostravy proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Dále podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Nyní mu hrozí až 10 let za mřížemi.