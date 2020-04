Pečlivě sleduje aktuální dění také ředitel Základní školy Englišova v Opavě Jan Škrabal. Právě děti z prvních stupňů základních škol by se podle ministerstva školství mohly do lavic vrátit od 25. května, avšak jen v maximálně patnáctičlenných skupinách a na dobrovolné bázi. Deváťáci si přijímačky na střední školy odbudou v červnu, ostatní z vyššího stupně se budou fyzicky ve školách znovu učit až od září.

„Myslím, že epidemiologové mají nejlepší informace a oni by tak v této věci měli rozhodovat. My bychom tedy do toho, co se zdravotního zabezpečení týká, nějak extra zasahovat neměli. Já věřím tomu, že zkušení odborníci vycházejí z rozumných dat. A než se zabývat zapisováním petic, spíše by jim lidé měli dát šanci. Respektovat to, s čím přicházejí a být trpěliví. A navíc je ještě obrovský časový prostor rozhodnutí případně změnit. Také máme výhodu v tom, že například Dánsko, které podobně jako Česká republika uzavřelo školy v polovině března, je už nyní otevírá, a to ve stejném režimu, jako se to plánuje později u nás. Takže můžeme pozorovat, jak to tam bude probíhat a třeba si pak z toho vzít příklad,“ říká Jan Škrabal.

Organizace bude náročná, ale reálná

Časová rezerva do doby, než by se mohly děti z prvního stupně vrátit do školy, je tedy podle Jana Škrabala velká. I přesto ale už mají na „Englišce“, která je mimo jiné školou se sportovním zaměřením, vymyšlen případný postup.

„Já to vidím tak, že bychom u rodičů pozjišťovali, kolik vlastně dětí do školy přijde. A na základě toho bychom vytvářeli skupinky. Jsme velkou školou, máme třeba i čtyři třídy v ročníku, takže bychom se bavili o vzniku těch uskupení tak, abychom dodrželi předpis. Zároveň je ale musíme kvalitně obsadit učitelským sborem. Nejde použít učitele z druhého stupně, protože ti obstarávají výuku svých žáků prostřednictvím videokonferencí a podobně. Třeba my tam budeme moci využít pedagogy, kteří vyučují dejme tomu tělocvik nebo nějaké jiné volnější předměty, ve kterých se nedávají domácí úkoly, ale takových je málo,“ konstatuje.

Co se prostoru týká, ten na škole také nebude problémem, protože skupinky dětí se mohou umístit i do tříd druhého stupně nebo třeba do družiny. „Organizačně je to tedy tak, jak je to nyní navrženo, dosti náročné, ale zajistit to rozhodně půjde, tomu věřím. Obecně si myslím, že děti do školy chtějí. I my už čekáme na to, abychom mohli školu připravit a otevřít ji. Ale to se musí za určitých podmínek, které nám doporučí hygienici. Tam vidím to hlavní slovo,“ přibližuje Jan Škrabal, který se ve školství pohybuje už více než třicet let a konkrétně s „ředitelováním“ má dvacetileté zkušenosti.

Malé skupinky deváťáků?

Nezapomíná se ani na deváťáky, které v červnu čekají přijímačky na střední školy. Z informací ministerstva vyplývá, že žáci druhého stupně by mohli v červnu v malých skupinkách formou třídních hodin nebo konzultací do školy docházet. Jan Škrabal chce tuto možnost poskytnout právě hlavně deváťákům.

„Mezi přijímacími zkouškami a tímto nástupem do školy by podle vydaných informací měl být čtrnáctidenní prostor. Ten bychom využili a pomohli žákům s přípravami na přijímací zkoušky. Děti se také více zklidní, nebudou mít ze zkoušek takový strach a budou je moci absolvovat s čistou hlavou,“ dodává.