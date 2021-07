Milan Volf, primátor města: Vyhrajeme 2:1!

Vlasta Korec, moderátor radia Impuls: Jak jsem našim nevěřil na Holandsko, tak věřím, že dynamit z Dánska nevybuchne. Zápalnou šňůru vytrhneme gólem na 1:0 a definitivně trhavinu zneškodníme gólem na 2:0. Trefí se Darida a Hložek.

Zdeněk Eichenmann, býv. ligový hokejista: Po osobní účasti v Budapešti ještě stoupla moje důvěra v českou fotbalovou reprezentaci. Věřím, že v sobotu vyhrajeme 2:1 . Ani nevadí, že případně v prodloužení.

Lukáš Horníček, tiskový mluvčí Sokola Hostouň: Ve společných utkáních s Dánskem nikdy moc branek nepadalo a většinou se jednalo o takticky svázané bitvy. Asi nelze předpokládat, že sobotní čtvrtfinálové utkání bude jiné. Chci ale věřit, že tentokrát padne brzo branka, která utkání alespoň trochu takticky rozváže. Za nás se trefí dvakrát Schick a poprvé na šampionátu se prosadí Souček. TIP: 3:2 po prodloužení (postup Česka)

Ondřej Špalek, reportér TV Nova: 2:1 pro Česko!

David Müller, býv. futsalový reprezentant, fotbalista Slavoje Kladno: Dánsko sice dalo v posledních dvou zápasech 8 branek, ale pokud zopakujeme minimálně takový týmový výkon jako proti Holandsku, věřím, že jsme schopni postoupit do semifinále. Bude to vyrovnaný zápas, ale vyhrajeme 2:1.

Miroslav Supáček, fotbalový trenér: Vyhrajeme 2:1 po prodloužení.

Radek Smoleňák, hokejista Hradce Králové: 2:1 v prodloužení vyhrajeme. Góla dá Souček hlavou.

David Frič, býv. futsalový reprezentant: Dánové předváděli v posledních dvou utkáních velmi ofenzivní a líbivý fotbal - tipuji 1-2 ve prospěch Dánska.

Petr Kadeřábek: sportovní komentátor ČRO: 2:1 pro ČR po prodloužení. Rozhodující gól dá Souček

Ingrid Rajnišová, býv. reprezentantka v hokeji: Vyhrajeme 2:1.

Jan Eberle, hokejista Mladé Boleslavi: Minule jsem se netrefil (smích). Ale věřím, že Vaclík udrží čisté konto a postoupíme s výsledkem 1:0. Zajímavé bude sledovat sestavu, protože nucené změny týmu, jak bylo vidět, asi prospěly. I tak si ale myslím, že Darida s Bořilem budou v základu!

Michal Zachariáš: býv. prvoligový hráč Kladna: Dány nesmíme podcenit! Nemají špatný tým. Přeji si výhru 3:0, ale zápas skončí 1:1 a postoupíme na penalty..

David Růžička, hokejista Košic: Doufám, že naši zopakuji týmový výkon a budou zas jezdit po zadku. Vyhrajeme 2:1.

Tomáš Blažek, fotbalista Družce: 1:1 a výhra Česka na penalty (úsměv).

Zdeněk Jirák, předseda florbalových Kanonýrů: Vyhrajeme 2:1 - Patrik Schick si dvěma góly zajistí korunu králů pro nejlepšího střelce.

Jiří Veselý, fotbalista Libušína: Věřím, že zopakujeme velmi dobrý výkon proti Holandsku a vyhrajeme 2:0. Utkáni trochu uškodí, že se hraje v Baku a nebude mít takovou atmosféru než předchozí zápas.

Jiří Nagy, redaktor Kladenského deníku: Je to pade na pade. Souboj celků s týmovým pojetím rozhodně individualita. Doufám, že bude na naší straně. Nakonec šťastně zvítězíme 2:1.

Jakub Kubálek, manažer atletů AC Kladno: Vidím to na vítězství Česka 2:1 a postup našich.

Pavel Růžička, fotbalista Švermova: postoupíme na penalty 2:1 na penalty.

Oldřich Moc, fotbalista Nova či Lhoty: 1:1, na pentle vyhrajeme my!

Petr Vošmík, fotbalový brankář: Bude to vyrovnané utkání s minimem šancí. Vyhrajeme 2:1!

Petr Šikola, býv. manažer florbalových Kanonýrů: Věřím, že tým už našel svou tvář a bude pokračovat v kvalitním kolektivním výkonu. 3:1 pro ČR.

Petr Bartoš, předseda Baníku Libušín: Vyrovnané utkání, obě mužstva vyznávají fyzicky náročný fotbal. Pro nás velké oslabení v absenci Coufala. V normální hrací době 1:1, vyhrajeme na penalty.

Roman Pavelec, dříve hráč Slavie či Lidic, dnes trenér mládeže: Myslím že sestava zůstane vítězná. Dánsko je silný soupeř, ale zápas s Holandskem nám dodal velké sebevědomí a věřím že kluci vyhrají 2:1.

Adam Kindl, fotbalový rozhodčí i funkcionář: Myslím, ze oba týmy mají srovnatelné šance na postup, věřím, že když dobře zvolíme sestavu a taktiku, máme šanci vyhrát 1:0.

Mirek Štross: býv. hokejista i fotbalista: 1:1. A výhra po prodloužení pro ČR.

Bohumil Kučera, fotograf Deníku a kameraman Rytířů: Samozřejmě se na tenhle duel moc těším, soupeř je to porazitelný, ale z jeho produktivity jde respekt. I my umíme dávat branky a stále ještě, věřím, máme ve výkonu rezervu. Raději bych viděl viděl výhru v základní době, ale možná si tu radost užijeme více v prodloužení, řekněme 3:2. Když už se crcáme až do Baku. A pak je šance na reparát s Anglií. Systém letošního ME jsem nějak nepochopil asi, je to i myslím relativně nespravedlivé. Intenzivnější turnaj na jednom místě považuji za mnohem lepší, je to svátek pro nějakou vybranou destinaci.