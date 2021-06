Jiří Nagy, redaktor: Pokud do utkání vstoupíme sebevědomě a s herní kvalitou, tak rozhodně ano. Hlavně se nepodělat. Měli bychom hrát naplno a nekalkulovat. Tipnu remízu 0:0.

Petr Maňkoš, trenér fotbalové mládeže: Anglie bude tlakem domácích fanoušků a médií. Od mladého perspektivního týmu se čekalo více než jedna vstřelená branka po dvou utkáních. Pro nás půjde o bezstarostný zápas, který zvládneme a vyhrajeme 3:2. Utkání rozhodne Tomáš Souček.

Patrik Machač, hokejista Slavie: Šanci máme určitě. Moc mě zajímá, jak se k tomu oba týmy postaví i vzhledem k tomu, že první místo ve skupině zaručuje těžkého soupeře do vyřazaovací části. Přesto tipuji 2:1 pro Anglii.

Josef Krejsa, rozhodčí I. ligy fotbalu: Když zahraje střed zálohy a Anglie výrazně nezlepší svůj výkon oproti zápasu se Skotskem, tak tam šance je. Můj tip je ale výhra Anglie 2:1.

Ladislava Eichenmannová, předsedkyně PZ Kraso Kladno: Četla jsem, že “lepší je nebodovat a skupinu nevyhrát”. Je to s Anglií, hrajeme dobře, ale můj tip je remíza. 1:1, a když bude mít svůj den Patrik Schick, tak 2:2!

Josef Galbavý, bývalý ligový fotbalista, nyní SK Slaný: Dle mého názoru šanci určitě mají. Podle mě budou hrát ze zatažené obrany na brejky. Můj tip 1:1.

Stanislav Švehla, trenér mládeže Slovanu Kladno: Šance je vždycky, skončí to 2:2!

Petr Koten, fotbalista Žižic, politik: Mají, je to po dlouhé době generace, která může uspět. Anglie není v top formě. Rozhodnou individuality. Obě mužstva vědí, že stačí remíza a podle toho bude zápas vypadat. Věřím nejen v postup, ale i v další cestu turnajem. Těším se a držím palce.

Martin Šimek, fotbalový brankář Tuchlovic: Optimistou nejsem, Angličani jsou o level výš, můj tip prohra 0:2. V práci ale hrajeme tipovačku na výsledek, to samé bylo i při MS v hokeji a vždycky jsem byl mimo, takže buďte k mému tipu prosím shovívaví…

Jiří Pidrman, kapelník skupiny Anopheles: Před dvěma lety jsme tam s nimi v kvalifikaci prohráli 5:0. Zítra jim to oplatíme. I když by bylo asi lepší postoupit z druhého místa, tak vyhrajeme 3:1.

Martin Vejvoda, hokejový manažer: Fotbalu nerozumím, ale věřím, že ano. Češi mají střelce, pokud bude fungovat dobře i obrana, tak ten bod vyválčí. A je to v absolutním srdci fotbalu, bylo by pěkné Wembley vyloupit.

Michaela Nováková, mluvčí Policie ČR Kladno: 1:1… (smích). Tipoval manžel… Já vůbec netuším, o co jde…

Jan Eberle, extraligový hokejista Ml. Boleslavi: Šanci určitě mají, navíc hráči co v Anglii působí, se budou chtít ukázat v tom nejlepším světle. Kluci můžou hrát v klidu, Euro mají skvěle rozehrané, takže věřím, že na body dosáhneme. Přál bych si, aby se prosadili další hráči, aby se jim zvedlo sebevědomí, třeba střídající Hložek nebo Krmenčík. Tipuji výhru našich 2:1. A bacha na Kanea (smích)!

Michal Zachariáš, bývalý ligový fotbalista Kladna: Šance bych viděl 60% na 40% pro Anglii. A přál bych si výsledek 2:2.

David Čížek, hráč SK Kladno: Očekávám, že bude padat hodně gólů a ze neprohrajeme, takže tipuju 2:2.

Tomáš Egrmaier, trenér Slavoje Kladno: Matematika je jasná, i když pořád hrajeme proti Anglii. Hodně věřím Schickovi, protože když se ti daří dávat góly na začátku turnaje, tak je dáváš! Můj tip je 2:2.

Ivo Pihrt, bývalý ligový hráč Kladna: Tipuji remízu 1:1.

Jaroslav Želina, bývalý fotbalista Braškova, dnes sekretář SK Kladno: Šanci má každý proti každému, ale musíte k tomu přistoupit s největší zodpovědností a bojovností. Zatím máme i kus štěstí. Hlavně bych nerad spekuloval, co je lepší, jestli být první nebo druhý, to už někteří „odborníci“ dělají. To by se nám mohlo šeredně vymstít. Proto tipuji a přeji si remízu.

Pavel Nepil, šéf futsalu na Kladensku: Věřím v remízu 1:1.

Václav Kuboušek, fotbalista: Ano mají šanci, skončí to 1:1, jinak to dopadnout nemůže.

Zdeněk Nachtigal, trenér mládeže Hostouň: Šanci mají, ale spíš jde o to, jaká bude matematika pro osmifinále. Asi prohra 1:2, ale je to těžké tipovat.

Bohumil Kučera, sportovní fotograf: Samozřejmě věřím v těsnou výhru, byť to může být Pyrrhovo vítězství díky klíči. Nicméně čest velí zvítězit. Pokud chceme uspět, nesmíme se bát nikoho. S posledním hvizdem bych rád viděl skóre 2:1, ideálně otočený zápas, ať je ta euforie hezčí.