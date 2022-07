U dvanáctého celku základní části švédské ligy, který sídlí na předměstí Uppsaly, se byl osobně podívat a rovněž vyzvídal od Joela Ahlina, bývalého Kanonýra, který v Hagundě působil. Z prostředí byl nadšený, stejně tak nadšení byli i v Hagundě, koneckonců sportovní ředitel klubu Nikola Marincic řekl: „Při své návštěvě na nás Matyáš hodně zapůsobil. Má vynikající fyzičku, jeho hra má kvalitu, navíc coby člověk perfektně zapadá do našeho klubu. V týmu bude mít důležitou roli, navíc může v případě potřeby střídat posty. Jsme přesvědčeni, že se Matyáš velmi rychle přizpůsobí tempu SSL.“

Ten zároveň ocenil vstřícný přístup Kanonýrů při jednání o přestupu.

Nebyl ale důvod hráči bránit k odchodu. Kladenský celek bere jeho angažmá v nejlepší lize světa jako odměnu i vyznamenání, že pracuje dobře při výchově mladých hráčů. „Matyáš je hráč, který jednoznačně převyšuje úroveň první ligy. Věděli jsme, že ho bude těžké udržet i v případě našeho postupu do Superligy, vždyť se během své první kompletní sezony v mužské kategorii stal naprosto klíčovým hráčem a ovládl bodování v základní části i play off. K tomu se stal mistrem světa a vysloužil si angažmá v nejprestižnější lize světa. To je unikát a my jsme hrdí, že jde o našeho odchovance. Po návratu do Česka určitě Bachyho uvidíme v našem dresu,“ prohlásil generální manažer Kanonýrů Ondřej Riebauer.

I Bachmaier, který se do Švédska vydá začátkem srpna, slibuje: „Na dálku budu imaginárním členem týmu a budu ho podporovat na cestě do Superligy. Jsem si jist, že se na Kladně buduje něco výjimečného a snad se po návratu budu moct zúčastnit tohoto projektu.“

