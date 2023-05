Bohuslávek bojuje o medaili na MS, florbalistům Kladna ale drží na dálku pěsti

/FOTOGALERIE/ Florbalový talent Jakub Bohuslávek patřil přes své mládí k zásadním postavám Kanonýrů Kladno na cestě do baráže o superligu. Jenže v bitvách s Karlovými Vary už týmu schází, bojuje totiž s českou reprezentací do 20 let na mistrovství světa, kde Češi postoupili do bojů o medaile z prvního místa. O národním týmu i Kladnu hovořil v krátkém rozhovoru, který jsme přímo z Dánska získali díky pomoci redakce Českého florbalu.

Jakub Bohuslávek na MS do 20 let v Dánsku. | Foto: Foto: Český florbal