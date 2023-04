Florbaloví Kanonýři dál bojují o postup do Superligy. Jejich zatím úžasnou jízdu play-off I. ligy minulý týden rázně přibrzdil vítěz základní části Butchis Praha, který doma dvakrát jasně zvítězil. Ted je řada na Kladnu, aby zkusilo vývoj série otočit, už však nesmí zaváhat. První duel hostí kladenská hala Bios v pátek v 18 hodin, ve stejném čase by se případně hrálo také v sobotu. I kdyby domácí prohráli, svět se jim nezhroutí, jako finalisté by si zahráli baráž s předposledním celkem Superligy, což budou zřejmě Otrokovice, ale možná Karlovy Vary. Jejich série ještě neskončila, Vary vedou 3:2.

Kanonýři Kladno - Florbal Ústí 6:3, BIOS Kladno 26. 3. 2023 SF, stav série 2:2. Jakub Bohuslávek | Foto: Bohumil Kučera

Šance Kladna probíral na klubovém webu jeho útočník a čerstvě nominovaný reprezentant České republiky na MS juniorů v Dánsku Jakub Bohuslávek.

„O nominaci jsem nějaký čas dopředu věděl. Moc si toho vážím a jsem moc šťastný, že budu moct reprezentovat Česko na mistrovství světa,“ říká Bohuslávek pro web Kanonýrů.

Teď ještě myslí hlavně na Kanonýry, s nimiž touží postoupit do nejvyšší soutěže. Bohužel finále I. ligy s Butchis se zatím klukům nedaří. „Víkendové zápasy se nám vůbec nepovedly. Oba dny to byl z naší strany velice špatný výkon ve všech směrech. Chyběla nám radost ze hry, odhodlání a týmovost, tedy aspekty, které nás v minulých sériích zdobily,“ říká Jakub Bohuslávek, zároveň je ale přesvědčen, že doma jeho tým podá lepší výkon. „Měli jsme pár dnů na to se pořádně připravit. Těšíme se na domácí prostředí, plnou halu fanoušků, kteří jsou úžasní a moc nám pomáhají. Jsou pro nás obrovskou podporou a moc si toho vážíme. Energie, kterou nám dávají, je opravdu velká,“ popisuje Bohuslávek.

A doplňuje, že role outsidera Kanonýrům vyhovuje. „Myslím si, že málokdo čekal, kam až se dostaneme. My jsme ale věděli, že tým je silný – herně i kolektivně. Role outsidera nám sedí. Samozřejmě asi každý vnímá, že je to finále, ale neznamená to pro nás nějaké uspokojení. Chceme ve finále bojovat do poslední chvíle a nechceme spoléhat na to, že tu bude jakási nápravná možnost – baráž,“ má jasno Bohuslávek a láká fanoušky do hlediště haly Bios.„Máme po víkendu co napravovat, tak ať přijdou zafandit, znovu udělat skvělou atmosféru, protože to bude super zážitek.“