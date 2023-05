Po první třetině se zdálo, že superliga je pro kladenské Kanonýry docela blízko. Za vedení 2:1 v barážové sérii s Kalovými Vary totiž ovládli i stav první třetiny čtvrtého duelu. Jenže vedení 2:0 se rozplynulo, ale pak už byli aktivnější domácí Hurikáni a otočili na konečných 6:3. Baráž o o účast v nejvyšší soutěži tedy rozhodne až nedělní bitva číslo pět od 16 hodin opět u vřídel.

Kanonýři Kladno - FB Hurrican Karlovy Vary 5:4, baráž 23. 4. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Kladno začalo ve Varech výborně. Dvě obrovské šance ještě nedal Chroust, ale pak se protáhl po mantinelu Stůj a prudce zakončil na 0:1. A když svou další šanci už Chroust proměnil, šli hosté do kabiny s dvougólovým polštářem.

Jenže druhé dějství patřilo domácím a třemi góly razantně odvrátili konec sezony. Chroust sice ještě ve 47. minutě vyrovnal na 3:3, ale pak přišly chvíle obra Nicklase, který hrál v baráži poprvé. Produktivní Západočech dvakrát překonal Ponomareva a jeho tým tak vyrovnal sérii na 2:2.

Kladenští Kanonýři se lehce dotýkají nebe, mají superligový mečbol

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání, že Vary budou bojovat, i když to tak v první třetině nevypadalo. Byla tam od nich asi nervozita a nechaly nás hrát. Ve druhé třetině se ta hra otočila, což bylo klíčové. Vary se dostaly na koně a využily šance, které jsme jim nabídli. Ve třetí části se to trochu vyrovnalo, ale pak jsme inkasovali laciný gól. A když jsme měli dohánět ztrátu, tak jsme udělali chybičku, ale to k tomu patří. Série nekončí a uvidíme se tu v neděli,“ řekl kouč Kanonýrů Dušan Přívara.

Hurrican Karlovy Vary - Kanonýři Kladno 6:6

Branky a asistence: 31. Nushart (Strachota), 38. Strachota (Klápa), 39. Lebeda (Hurt), 49. Nicklas (Klápa), 54. Nicklas (Strachota), 60. Tyl - 6. Stůj (Ponomarev), 14. Chroust (Fišer), 47. Chroust (Prudil). Rozhodčí: Baloun, Sommer. Vyloučení: 2:2 Bez využití. Třetiny: 0:2, 3:0, 2:1. Diváků: 295. Střely: 24:18. Stav série: 2:2.

Sestava Kanonýrů: Ponomarev – Pfaur, Ullmann, Stůj, Veselý – Novák, Chroust, Fišer – Janda, Spurný, Hübner – Matějka, Prudil, Hübner. Trenér: Přívara.