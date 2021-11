Kladnu se proti západočeskému celku vůbec nedaří, prohrálo s ním už osmý zápas v řadě. Tentokrát sahalo po úspěchu, ale kvůli zbytečným vyloučením v závěru má jen bod. Tradičně to proti bývalému klubu šlo ex-kladenské trojici Lang - Klápa - Nushart. První dal dva góly, druhý končil duel s bilancí 2+1, třetí v závěru vyrovnal na 5:5 a ještě rozhodl nájezdy.

Kladno hrálo v lázních dobře, ale do vedení šli několikrát domácí. Hosté se naštěstí vždycky poté dovedli prosadit a vyrovnat. Poprvé šlo Kladno do vedení až v 50. minutě, kdy ránu Chrousta dorazil Přívara. Následně ale Kanonýři čelili pětiminutovému oslabení za vysokou hůl Veselého. Tu sice přežili, dokonce při ní měli Přívara a Chroust velmi solidní šance. Jenže ve chvíli, kdy už hráli v plném počtu, se dopustili špatného střídání a v následné přesilovce už Vary vyrovnaly. Nerozhodlo ani prodloužení, a tak se šlo na nájezdy. Došly až do šesté série, kdy se za domácí prosadil Nushart, zatímco Bachmaier po dvou předchozích proměněných penaltách tentokrát neuspěl.

Další utkání sehrají Kanonři doma v hale Bios v neděli 14.11. od 18:00 proti TJ Znojmo LAUFEN CZ.

Hurrican Karlovy Vary - Kanonýři Kladno 6:5 po nájezdech

Branky a asistence: 18. Lang, 30. Klápa (Zahraj), 32. Klápa (Zahraj), 46. Lang (Nicklas), 58. Nushart (Klápa), rozhodující nájezd Nushart – 19. Veselý (Höffer), 30. Veselý (Bohuslávek), 34. Chroust, 47. V. Novák (Pfaur), 49. Přívara (Chroust). Rozhodčí: Furmánek, Šolc. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Střely: 30:32. Třetiny: 1:1, 2:2, 2:2 - 0:0. Diváků: 205.

Kanonýři: Macík – Bachmaier, Přívara, Šefčík, Veselý, Stůj, V. Novák – Chroust, Riebauer, Janda – Bohuslávek, Papoušek, Höffer – J. Novák, Pfaur, Pixa – J. Novák. Trenér: Kubinec.