S blížícím se vrcholem sezony chytili florbaloví Kanonýři Kladno formu jako hrom a v I. lize se dotáhli k vedoucímu duu Bulldogs Brno - Ústí nad Labem. Naposledy tým kouče Dušana Přívary vyhrál na půdě Českých Budějovic 5:4 a definitivně si tři kola před koncem základní části zajistil místo v elitní čtyřce, co byl první sezonní cíl.

Kanonýři Kladno - FbC Plzeň 9:2, 1. liga mužů, 20. 1. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Kanonýři teď ztrácí na vedoucí Brno jen dva body, na Ústí bod jeden. Za nimi jsou zase na dostřel čtvrté Otrokovice.

Také proto byl duel na jihu Čech důležitý, ale opratě opět třímala hlavně mladičká hvězda Kladna Matyáš Bachmaier. Adept reprezentačního dresu, jehož vedení Kladna obratně zlákalo na tuhle sezonu domů, aby mateřský klub dotlačil do vytoužené nejvyšší soutěže, hrál skvěle. Bod sice zapsal jediný, když v 50. minutě vstřelil pátou branku, ale když poté domácí snížili na 4:5, vynutil si faul a v následně přesilovce v podstatě Budějkám nepůjčil míček.

Nicméně výborně hráli také ostatní, zejména v první polovině zápasu. To vedli už 4:0, když se jim povedly kombinace Nováka s Bohuslávkem, pak navrátilce Papouška s Jandou. U dalších dvou gólů byl zase vidět Tadeáš Chroust. Nejdřív trefil přihrávku Svačinky a pak pěkně nabil Fišerovi.

Domácí se ale vrátili do hry i díky dvěma přesilovkám. Když navíc Kanonýři svoje šance přestali proměňovat, bylo to najednou jen o gól a drama až do konce. Tam ovšem převzal režisérskou taktovku zmíněný Bachmaier a body odjely do Kladna.

To hostí v sobotu čtrnáctou slezskou Letku (17:30, hkala Bios) a bude útočit na další posun v tabulce.

„Bylo to fyzicky náročné utkání s vítězným koncem. Prověrka, jak jsme na tom fyzicky, ve které si myslím, že jsme uspěli. S některými pasážemi utkání nejsme spokojení, ale to určitě ještě vyladíme. Zároveň tam byly pasáže, které nám ukázaly dobrou cestu, a v tom musíme pokračovat dál,“ řekl trenér Dušan Přívara.

České Budějovice - Kanonýři Kladno 4:5 (0:3, 1:1, 3:1).

Branky a asistence: 38. Kudláček (Kouba), 44. Sedlák (Strouhal), 46. Kouba (Kudláček), 57. Drobiš (Sedlák) - 11. Novák (Bohuslávek), 12. Janda (Papoušek), 16. Tad. Chroust (Svačinka), 27. Fišer (Tad. Chroust), 50. Bachmaier (Tad. Chroust). Rozhodčí: Beránek, Přibyl. Vyloučení: 1:2. Využití: 2:0. Střely: 31:36. Diváků: 137.

Sestava Kanonýrů: Janoušek – Pfaur, Šefčík, Svačinka, Tomášek, Veselý, Krbec, Stůj – Novák, Bohuslávek, Fojtík – Hübner, Papoušek, Janda – Bachmaier, Tad. Chroust, Fišer – Prudil. Trenér: Přívara.