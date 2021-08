Jde o unikátní záležitost, protože je to vůbec poprvé, co se nějaký hráč, který aktuálně nosí dres Kanonýrů, probojoval až na světový šampionát.

„Jsem nesmírně hrdý na to, že jsem jeden z prvních. Je to jeden z nejdůležitějších kroků, jak všem lidem ukázat, co je Kladno jako florbalový klub zač. Obrovsky se těším na reprezentaci své země a svého domovského klubu na největší scéně florbalu. Garantuji všem příznivcům, že každý z nás nechá na hřišti úplně vše, což vytvoří nezapomenutelný zážitek,“ říká brzy 18letý Matyáš Bachmaier, odchovanec Kanonýrů.

Toho v 20členném kádru doplňuje ještě Ondřej Papoušek, jedna z letních posil Kanonýrů. „I přesto, že jsem v týmu krátkou dobu, tak jsem si v něm vytvořil super vztahy a jsem rád, že na tak velké akci můžu reprezentovat právě Kladno,“ hrdě hlásí Papoušek.

Pro kladenský klub je to skvělá vizitka. Vedle snahy postoupit do Superligy, což zatím dvakrát po sobě zhatily covidem zrušené soutěže, je v něm zásadní prioritou právě práce s mládeží. Vždyť na závěrečném soustředění před startem juniorského mistrovství byl z Kladna ještě Jakub Bohuslávek, věkem stále dorostenec.

Další mladíci jsou pak součástí úspěšných regionálních výběrů a juniorský tým Kanonýrů se už etabloval mezi elitou. „To, že se nám podařilo vychovat juniorského reprezentanta, považuji za průlom v práci s mládeží. Ta je pro nás stěžejní a ohromně si ceníme i toho, že se nám aktuálně podařilo do kádru přivést také dalšího juniorského reprezentanta Ondřeje Papouška. Je to vizitka, že dokážeme pracovat na rozvoji mladých hráčů a zároveň je to pro nás i závazek pro další ročníky,“ říká Zdeněk Jirák, předseda Kanonýrů.

Kanonýři jsou si ale rovněž vědomi, že k úspěšné výchově a rozvoji talentovaných hráčů nemůže dojít bez kvalitního zázemí a především profesionální péče. Že ji skutečně poskytují, dokládá i fakt, že už coby Kanonýr byl Jan Pazdera, jinak respektovaný odborník, jmenován u juniorské reprezentace asistentem trenéra. V klubu pak vedle A-týmu působí jako kouč i u mládežnického mužstva U13, aby byl v dennodenním kontaktu s trenéry dětí.

Podobné je to u fyzioterapeutky Gabriely Pecákové. Ta do Kanonýrů přišla před minulou sezonou a výrazně se podílela na projektu #trénujchytře. Následně dostala nabídku od juniorské reprezentace a v nadcházející sezoně se bude vedle A-týmu Kanonýrů podílet na zdravotních a kompenzačních trénincích také u mládežnických kategorií.

„Souvisí to s podmínkami, které hráčům vytváříme. Chceme mít v klubu skutečné profesionály, a tak není divu, že je o ně zájem i u reprezentace, což nás těší. Přejeme všem na nadcházejícím šampionátu hodně štěstí,“ říká Jirák.

Juniorské mistrovství světa startuje ve středu 25. srpna a český výběr se postupně utká s Finskem, Slovenskem a Lotyšskem. Dva nejlepší týmy ze skupiny postoupí do sobotního semifinále, v neděli jsou na programu zápasy o medaile. Vstupenky jsou stále k dispozici. Vyjma čtvrtečního duelu se Slovenskem přenosy české reprezentace vysílá ČT Sport a jsou k vidění i na YouTube kanále IFF.

Budete Kladeňákům i všem dalším reprezentantům držet palce i Vy?