Čtyřka Kanonýrům utíká, proti Ústí byl jeden gól málo

Ani vstup do nového roku se florbalistů Kladna nepovedl podle představ. Doma podlehli druhému Ústí nad Labem 1:2 a pustili soupeře zpátky do čela tabulky I. ligy. Navíc sami už ztrácejí pět bodů na čtvrtou příčku, odkud si týmy ještě mohou vybírat soupeře pro první kolo play off.

Florbalisté Kladna prohráli doma s Ústí nad Labem 1:2, i když brankář Macík tuhle šanci skvěle zneškodnil. | Foto: Petr Hácha

„Byla to pro nás těžká střelecká nemohoucnost. Moc nebylo o co se opřít. Měli jsme spíš platonický tlak a soupeř všechny naše trochu nebezpečnější šance pokryl,“ stěžoval si po utkání kouč Kladna Martin Hovořák. Jeho tým ztrácel už od první třetiny, kdy dostal dvě branky. Zejména ta druhá bolela, padla totiž deset vteřin před klaksonem. Kladenští se pak nemohli srovnat, delší vánoční pauza na nich byla vidět víc než na soupeři. Naději dal Kanonýrům až v 55. minutě zkušený Přívara a pak tým Severočechy zatlačil. Ale vyrovnat už nestihl, byť znovu Přívara měl pěknou šanci. „Bereme to ale tak, že máme dobrý studijní materiál, abychom se za měsíc posunuli dál a v play off byli proti takovým soupeřům mnohem efektivnější,“ dodal Martin Hovořák. Už v sobotu Kanonýři hrají na půdě Torpeda Havířov, který v úvodní polovině soutěže porazili doma 11:4. Torpedo je sice až na 12. místě tabulky, nicméně ve středu dokázalo v prodloužení porazit dosud třetí Bulldogs Brno. Zápas začíná v 17.00. Kanonýři Kladno – Florbal Ústí n/L 1:2 (0:2, 0:0, 1:0). Branky a asistence: 55. Přívara (Bachmaier) - 5. Pavelka (Vavruška), 20. (Vavruška). Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Střely: 19:22. Diváků: 87. Kanonýři: Macík – Bachmaier, Přívara, Veselý, Höffer, Šefčík, V. Novák – Chroust, Riebauer, Janda – Bohuslávek, Papoušek, Šnajdr – J. Novák, Pfaur, Hübner – Kučera. Další Kladeňák s tisícovkou zápasů v NHL: Jakub Voráček