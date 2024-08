Do kategorie ELITE zařadili organizátoři jen dvě česká mužstva a Tatran Střešovice potvrdil svou kvalitu, když ve finále tradičního turnaje přemohl slavné švédské Pixbö.

Kladeňáci jako superligový nováček byli mezi favority kategorie PRO a ve skupině si brzy zajistili výhrami nad lotyšským Kurši a Pantery Praha postup. „Změnou oproti minulým letům bylo, že zápasy byly o nás. Dřív jsme to s výkonnostně slabší týmy měli často těžké, trápili se a někdy prohráli. Teď se nám to sice stalo také (se švýcarským Köniz-Bernem), jinak jsme udávali tempo zápasů my. Ubrali jsme ve chvíli, kdy jsme měli postup jistý. Doplatili jsme na slabší koncentraci,“ vysvětlil trenér Kladna Dušan Přívara.

V elitní části pavouka jeho tým nechyběl a ve čtvrtfinále předvedl výborný výkon proti celku z Lotyšska – Lekringsu. Vyhrál 3:1, jenže semifinále proti začarovanému sokovi Kladna – Karlovým Varům, se nepovedlo – prohra 2:6. „S Lotyši to byl od týmu asi nejlepší výkon v turnaji. Naopak s Vary máte pravdu, s těmi se nám nevede. Kluci byli asi přemotivovaní a výkon nebyl zdaleka adekvátní tomu, co umíme. Přistoupili jsme na hru Varů a to nám nedělá dobře,“ uvědomuje si Přívara.

V duelu o třetí místo už Kladeňáci nezaváhali a Slavii Plzeň přejeli 6:1.

Zajímalo nás, jak se v mužstvu etablují posily pro nejvyšší soutěž, které klub vybíral hlavně mezi mladými hráči. Výjimkou je zkušený Kristián Kozák, nějaké zkušenosti mají i brankář příchozí z Pardubic Martin Haleš (ex-mistr světa juniorů) i Daniel Fišer ze Sparty. Z Chodova dorazili odchovanci Kladna Jakub Dufek a Matěj Netrefa. „Do kabiny kluci zapadli a v přípravě je chválím. Jsou soutěživí, bojují o místo v sestavě. Vědí, že je to o strašné dřině a není jim to proti srsti,“ je rád Dušan Přívara.

Zatím nedotažená, ale o to zajímavější posila by mohla přijít až z dalekého Finska. Klubu se ohlásil Miika Kimpampää a ukazuje, že výkonnost má. „Ještě ho zkoušíme, ale zároveň hledáme možnosti, jak ho tady udržet. Nejen finanční, ale i sociální, aby měl kolem sebe lidi, aby měl práci, aby se tady cítil dobře. A mohl se soustředit na florbal,“ vysvětluje Dušan Přívara, jak je to s chlapíkem ze země tisíce jezer.

A další program kladenských Kanonýrů?

Už ve středu 14. srpna hrají Český pohár na palubovce Ústí nad Labem, hned pak v pondělí pojedou na pohár do dalekého Náchoda a 28. srpna se předvedou v nové sportovní hale ve Slaném (v Kladně se bude v hale Bios pokládat nový povrch). Opět to bude proti Karlovým Varům a opět v poháru.