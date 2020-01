„Byl to zápas plný spálených šancí. Soupeř si připravil řadu příležitostí z brejků, my jsme naopak netrefili prázdné branky z postupného útoku. Nakonec v pro diváky hezkém zápase rozhodla větší šikovnost Startu v zakončení. A musím přiznat, že soupeř zaslouženě otočil,“ říkal po utkání kouč Kanonýrů Jan Pazdera.

On má být tím, kdo spoustu skvělých individualit v kladenských službách sešikuje na bitevním poli do účinné falangy, to se ale zatím někdejšímu kouč Mladé Boleslavi nedaří.

Kladno proti Startu ztratilo náskok 2:0, muselo dotahovat, a když se mu to konečně povedlo a dokonce skóre překlopilo na svou stranu, tak přišly krušné poslední minuty, dvě podle hostů trochu sporná trestná střílení a domácí obrat. „Po obratu jsme se uspokojili. Jako by nám to stačilo, začali jsme podvědomě bránit výsledek a soupeř toho byl schopen využít,“ byl zklamaný Pazdera.

Jeho tým v sobotu večer (19:00) přivítá doma lídra I. ligy z Karlových Varů, s nímž prohrál v lize pět posledních zápasů. Třeba ale svoje nesporné kvality přetaví v úspěšný výsledek.

Nebo bude čekat s TOP formou až na play off?