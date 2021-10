Byl to taktický mač, o čemž svědčí i celkový počet střel – 21:13. Oba týmy se až do závěru střídaly ve vedení, nikdo nedokázal výrazněji odskočit. Jako první se trefili Buldoci, avšak o dvě minuty později srovnal premiérovým gólem za Kladno Höffer.

Po přestávce si po faulu na Pixu připravili standardní situaci kladenští Šefčík s Veselým, který ji přesnou střelou přetavil ve vedení 2:1. I pro něj šlo o premiérový zásah za Kladno.

Nicméně v zápase, který tak trochu připomínal šachovou partii, zase následovalo vyrovnání, když se prosadil Němec. Ve třetí třetině pak až do 55. minuty panoval stav 3:3, jenže když Grlický našel na ose volného Konečného, který znovu poslal Buldoky do vedení, Kanonýři už nezvládli odpovědět. Naopak při hře bez brankáře třikrát inkasovali.

"Hrálo se ve vysokém tempu a hra byla agresivní. Dlouhou dobu dominovaly obrany a ve vyrovnaném utkání bylo jasné, že rozhodnou detaily. V závěru zápasu jsme ale tu nejzásadnější chybu udělali my, pustili jsme střed hřiště a Brno bylo ve správnou chvíli na správném místě. Následná power play jde čistě za mnou, nenominoval jsem do ní správné hráče, protože jsme třikrát soupeři namazali do prázdné. To je škoda, protože se hrál hodně dobrý zápas a výsledné skóre tomu neodpovídá. Je vidět, že na sebe narazily dva týmy s nejambicióznější hrou a týmy, které jsou skvěle takticky připravené," řekl kouč Jan Pazdera.

Branky a asistence: 14. Pešek (Sedmera), 31. Němec (Nosek), 44. Konečný (Grlický), 55. Konečný (Grlický), 58. Konečný (Vojtíšek), 59. Pešek, 60. Konečný (Vojtíšek) – 16. Höffer (Hübner), 24. Veselý (Šefčík), 48. Veselý (Höffer). Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Bez vyloučení. Třetiny: 1:1, 1:1, 5:1. Střely: 21:13. Diváků: 102.

Sestava Kanonýrů: Macík (Weissgärber) – Bachmaier, Ullmann, Veselý, Šefčík, Přívara, Stůj – Chroust, Riebauer, Pixa – Hübner, V. Novák, Höffer – J. Novák, Pfaur, Janda – Prudil. Trenér: Pazdera.