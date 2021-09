Lucie Řezáčová, která už má za sebou i play off švýcarské ligy – podobně jako další Kladeňačky Plášková a Jiráková), naskočila proti Lotyškám během utkání a hned bylo znát, že je ve formě. „Sice jsem naskočila až na třetí třetinu, ale tým přišel na hřiště připravený, proměňoval šance a podal výborný výkon, takže super,“ hodnotila duel Lucie Řezáčová.

Přiznala, že naskočit do rozjetého vlaku není jednoduché, i když je stav 10:0 pro váš tým. „Je to úplně něco jiného, než když jdete do zápasu od začátku. Nicméně byly jsme s holkama připravené od našeho kondičního trenéra naskočit a nakonec se to povedlo,“ těšilo hráčku, která už na MS juniorek hrála a v St. Gallenu získala s týmem bronz.

Vysokou výhru s Lotyškami očekávala, přece jen jsou Češky s výkonností o krok dál, ale 16:0 je opravdu hodně velký rozdíl. „Já čekala, že to bude dobré, ale třeba 10:0. Dařilo se nám, přesto jsem takovou kanonádu nečekala,“ hlásila.

V univerzitní Uppsale diváci na florbal nemohou, nařízení vlády jsou nekompromisní. Ale i na to jsou české dívky zvyklé. „Je to odlišné proti jiným šampionátům, ale jsme na to zvyklé z uplynulé sezony. Dá se to skousnout,“ tvrdí hráčka, která před pěti lety přestoupila do pražských Tigers a posunula se v kariéře.

Ta postupovala podobně, jako postupuje její role v juniorské reprezentaci. A to se kvůli přestupu ve Švýcarsku připojila k národnímu týmu později. „Bála jsem se, že budu muset plnit klubové povinnosti a bude to trochu skok do reprezentace. Ale hodně mi pomohly holky, jak mě přijaly, i když jsme se neviděly na závěrečném soustředění. Já se s tím také poprala, jsem na mistrovství a to je důležité. Protože už mám nějaké zkušenosti, snažím se ostatním holkám trochu pomoci,“ vypráví Lucka, která zhodnotila i svůj výkon proti Lotyškám. „Myslím, že byl dobrý. Měla jsem dvě šance, s holkama jsme předvedly pár dobrých kombinací a bude to ještě lepší. Zítra se Slovenkami ale budeme muset víc zabrat, mají lepší a zkušenější hráčky než Lotyšky,“ dodala Lucie Řezáčová.