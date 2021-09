Ve středu večer si zahrají pohár se slavnými Střešovicemi, pak už vypukne I. liga. Kladenští Kanonýři do ní potřetí řadě vstoupí s odvážným, ale jasným a podstatnými věci podloženým cílem – postupem do Superligy. Tým se zvučnými posilami je odhodlán svůj sen splnit.

Kanonýři Kladno před sezonou: dole zleva posily Ondřej Papoušek a Tomáš Chroust, nahoře zleva manažer Ondřej Riebauer, trenér Jan Pazdera, předseda klubu Zdeněk Jirák a ředitel SAMK František Bureš | Foto: Deník/Rudolf Muzika

„Byli bychom alibisty, kdybychom nemluvili o postupu. Už proto, že máme v kádru dva aktuální mistry republiky a dva čerstvé mistry světa do dvaceti let. Trenéru Honzovi Pazderovi to dává větší prostor chtít od všech hráčů správné věci,“ říká před startem soutěže Zdeněk Jirák, dlouholetý předseda Kanonýrů.