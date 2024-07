Jakub Dufek se vrací do mateřského klubu, za Kanonýry bude hrát superligu

V plné přípravě na superligu je její nováček z Kladna. Hlavně vedení Kanonýrů má napilno a vybírá co nejideálnější posily. Nejnovějšími přírůstky jsou dva hráči z nejvyšší soutěže Jakub Dufek a Martin Netrefa. Oba dosud hráli za elitní tým Chodova.

V případě Dufka jde o návrat do Kladna, kde vyrůstal. Syn někdejšího házenkářského brankáře a později respektovaného hokejbalového rozhodčího a také florbalového kouče Karla Dufka se tedy vrací do domácího prostředí. Je mu teprve 21 roků, přesto už má superligové ostruhy. Loni si zahrál v nejvyšší soutěži 19 zápasů, hostoval také v prvoligovém Startu98.

„Návrat na Kladno pro mě byla jedna z možností a já ji rád přijal. Strávil jsem zde v mládeži spoustu let a teď se naskytla možnost to Kladnu vrátit. Věřím, že přispěju svým dílem a celému týmu se bude v sezoně dařit. Jsem opravdu nadšený, že jsem zpátky,“ uvedl pro klubové stránky univerzál Dufek.

Netrefa je na tom podobně jako Dufek: také je mu 21 let, také loni hrál za Chodov a hostoval ve Startu98. S Kladnem ho pojí jeho brácha Lukáš, jenž za Kanonýry hrával před čtyřmi lety. „Jedná se o velmi rychlého a skvěle technicky vybaveného útočníka. Splňuje naše požadavky na dravé mládí. Od prvního momentu navíc ukazuje doslova extrémní chuť a motivaci hrát superligu za Kladno,“ chválí novice generální manažer klubu David Burda.

Kladenský klub posiloval už v červnu. Z Pardubic získal na přestup brankáře a juniorského mistra světa z roku 2019 Martina Haleše, ze Sparty pak střelce Daniela Fišera, jenž už v posledních dvou letech v Kladně hostoval a velmi úspěšně.

Novicem je také slovenský účastník mistrovství světa Kristián Kozák, obránce přišel z pražských Black Angels. „Kladno jsem už delší dobu sledoval a jsem rád, že se mu podařilo postoupit do superligy. Je to klub se skvělým zázemím a velkými ambicemi, což byl další z důvodů, proč jsem si ho vybral. Čekám, že ukážeme, že do superligy patříme,“ má jasno Kozák, jenž se zná ještě z Košic s dalším bekem Kanonýrů Lubošem Šefčíkem.

Co se týče odchodů, už dříve klub oznámil konec trojice Ivan Ponomarev, Marek Veselý a Tomáš Svačinka. „Loučíme se všemi v dobrém a jsme moc rádi za společné chvíle, které jsme v našem klubu prožili,“ komentoval jejich odchod David Burda.