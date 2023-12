/FOTO, VIDEO/ Další ročník Školní florbalové ligy s pořadovým číslem 13. rozjeli v prosinci Kanonýři a město Kladno, s nímž soutěž školních mužstev už roky pořádají.

Videomomentky // ŠFL KLADNO / Hala BIOS / 9. 12. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Hlavním šlágrem prvního hracího dne bylo repete loňského finále mezi Nosorožci a Tygry. Ti vedli už 2:0 a to ještě mnoho šancí promarnili, od půle zase řádili Nosorožci, rychlé brejky to je jejich, a otočili na 4:2 ve svůj prospěch. Drama to však bylo až do konce. Tygři v samém závěru snížili na 3:4 a tlačili se do remízy a snad 10 vteřin před koncem dostali šanci jet trestné střílení. Nejlepší hráč Tygrů Tadeáš Kantor ho proměnil a plichta byla asi spravedlivým rozhřešením parádního utkání.

Jediná škoda je, že turnaje nejsou masivnější. Od covidu účast škol poklesla a i nyní naskočily do klání pouze čtyři školy. Uvedené týmy ještě doplnili Žraloci a Vlci.

ŠFL KLADNO / Hala BIOS / 9. 12. 2023Zdroj: Bohumil Kučera

Michal Bradáč za organizátory uvedl, že se budou i v rozběhlém ročníku snažit dodatečně zaangažovat další týmy. Zda se jim to povedlo uvidíme 20. ledna 2024, kdy se v hale Bios během dopoledne odehraje další turnaj.

A děti to moc baví, přijďte se přesvědčit a hráče podpořit.