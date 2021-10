Po pauze se vrátil do sestavy a hned zažil dosud bodově nejúspěšnější zápas v dresu Kanonýrů. Juniorský reprezentant a velká letní posila florbalistů Ondřej Papoušek se po pauze vrátil do sestavy a při výhře Kanonýrů nad Petrovicemi 12:1 zazářil bilancí 1+4. Velký milník v utkání pak zažil Dušan Přívara, dnes už kladenská ikona, který díky dvěma brankám zaznamenal jubilejní 400. bod v A-týmu Kanonýrů!

Po prohře v Brně, už druhé v sezoně, chtěli Kanonýři napravit reputaci a povedlo se. Zápas ovládli od začátku a už po pěti minutách vedli zásluhou Höffera, Papouška a Chrousta 3:0. „Jsem rád, že jsme nic nepodcenili a pohlídali si vstup do zápasu, který se nám podařil. Byl to z naší strany velmi koncentrovaný výkon s vysokým nasazením. Za stavu 3:0 jsme měli několik možností, kdy jsme zápas mohli ukončit, ale bohužel jsme začali situace přehrávat a dovolili soupeři se dostat do hry. Naštěstí to nedokázal potrestat a po bouřlivější diskuzi o první přestávce jsme se do druhé dvacetiminutovky zase vrátili s pokorou a pracovitostí a zápas jsme ukončili,“ uvedl kouč Jan Pazdera.