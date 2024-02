Už před třinácti roky spatřila světlo světa Školská (školní) florbalová liga (ŠFL), největší školní soutěž ve městě. V době největšího rozkvětu ji hráli kluci a holky z dvanácti základních škol okresu Kladno a tyhle doby, které přibrzdila covidová krize, by rád organizátor projektu Michal Bradáč zase oživil.

Nosorožci obhájili zlato // ŠFL Kladno - play off 13. 4. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

"ŠFL byla založena jako projekt, jehož cílem je nabídnout florbal jako kvalitní volnočasovou aktivitu široké skupině dětí, tedy i těm, kteří nemají výkonnost pro zařazení do sportovního oddílu a toto je možná jediná šance si sport vyzkoušet," říká Michal Bradáč, sám někdejší výborný florbalista, jeden ze za zakladatelů tohoto sportu v Kladně.

V lize se od roku 2011 střetávají jednou měsíčně v hale Bios výběry škol, na každou školu čekají pokaždé dva zápasy. Po skončení základní části se koná finálový turnaj, který rozhodne o konečném vítězi každého ročníku. Hraje se systémem 5+1, kdy proti sobě v rámci regulérnosti a fair play střídavě nastupují hráčky a hráči prvního stupně (3-5 třída) proti prvnímu a druhého stupně (6-7 třída) proti druhému.

Projekt je podporovaný Statutárním městem Kladno, který je jeho výhradním finančním ambasadorem a bez kterého by se nemohl uskutečnit jediný turnaj.

Během celé historie ŠFL se v lize prostřídalo celkem 12 škol a na hřiště v zápasech a v trénincích vyběhlo zhruba 2000 hráček a hráčů. "To je neskutečné číslo, když se vezme v potaz, že jde o volnočasovou aktivitu. Počet škol se postupně měnil, od největšího počtu (12) až po současný stav čtyř škol," popisuje Michal Bradáč, podle něhož soutěž tvrdě zasáhlo nepříjemné období, covidu, kdy se sportovat nemohlo. Poté, co konečně nastala možnost vrátit se ke sportu, tak se projevil „jakýsi ostych“ některých škol se do ŠFL vrátit.

"Na téma covidu a návratu do normálu už bylo napsáno mnoho, přesto bych rád něco dodal. A to je poděkování školám, které se okamžitě po skončení pandemie zapojily do dalšího ročníku ŠFL. Trenéři – učitelé za podpory ředitelů se opětovně začali věnovat svým svěřencům, protože jejich zájmem vždy byl a je sportovní a pohybový vývoj dětí," děkuje Michal Bradáč.

Ten by rád i za pomoci tohoto článku rád oslovil nejen školy, které se projektu ŠFL účastnily, znají ho a chtěly by se opět zapojit, ale i nově školy, které by si chtěly vyzkoušet porovnat síly s jinými školami a dát šanci dětem, které nikdy nesportovali.

"ŠFL přichází v době, kdy děti hledají své životní pozice a mnohé může sport skrze tuhle soutěž oslovit, ať je to florbal nebo jiný sport. Radost z hry a výhry v kolektivním sportu je výjimečným zážitkem. Proto jasně doporučuji: Sport do škol!" hlásí fotograf Deníku Bohumil Kučera, který byl se synem od začátku součástí projektu a zápasy navštěvuje i nyní, když už jeho syn starší a hrát nemůže.

V lize kdysi působili i hráči a hráčky, kteří v kariéře došli k vyšším metám. Třeba opora české reprezentace, bronzová medailistka z prosincového MS Nela Jiráková. „ ŠFL byla pro mě velmi významným bodem mého sportovního dětství. Právě díky ní mě objevili trenéři FBC Kladno, kteří namířili mou kariéru a hlavně můj život tím správným směrem, který díky florbalu vedli přes švýcarské Alpy až na daleký švédský ostrov. Myslím si ze své zkušenosti, že ŠFL je skvělý způsob jak udržovat v dětech zdravou soutěživost a zároveň vytvořit nové kamarádské vazby skrze sport, který já osobně nadevše miluji,“ vzkázala skvělá hráčka světových kvalit.

Do výšin Jirákové by se rád jednou podíval také Ferdinand Tomášek, dnes juniorský reprezentant ČR, který si ŠFL také oblíbil. "Líbila se mi její soutěživost, ale zároveň to, že na nás nikdo nevyvíjel tlak jestli se vám bude dařit a nebo ne. Celý koncept ŠFL je z mého hlediska velice dobrý projekt, protože dává šanci každému, kdo si chce vyzkoušet nejen florbal, ale obecně kolektivní sport. Celý rok byl vždy skvěle organizačně připraven a já to osobně bral skoro jako profesionální soutěž," chválí mladík a jeho zkušenější kolega a kapitán áčka kladenských Kanonýrů Vojtěch Pfaur doplňuje, že ho jednoduše bavilo trávit čas se spolužáky a následně hrát florbal proti svým spoluhráčům z klubu. "Pro mě osobně ovšem měla ŠFL zásadní vliv v tom, že zhruba po dvou turnajích mě oslovil Michal Bradáč a pozval mě na trénink tehdy ještě FBC Kladno, kde jsem zůstal až dodnes. Moje vzpomínky jsou určitě nezapomenutelné, hlavně když jsem zvedal nad hlavu pohár vítěze ŠFL," říká Pfaur, jež později pomáhat řídit zápasy ŠFL jako rozhodčí. "Což mělo zase úplně jiný pohled," usmál se.

Bývalá juniorská reprezentantka a dnes hráčka švýcarské ligy Lucie Řezáčová doplnila, že ŠFL byla momentem, kdy ji florbal začal extrémně bavit a naplňovat. "Líbila se mi rivalita mezi jednotlivými školami, a proto jsem u florbalu chtěla zůstat a zjistit, jaké je to hrát na nejvyšších úrovních."

Osobnosti se jednoduše shodují v tom, že ŠFL by měla pokračovat a zase ve větším počtu než tomu bylo po covidu. Projekt jako jediný může nabídnout dětem možnost si vyzkoušet kolektivní sport, být v jednom týmu, mít na sobě dres školy, na který bude hrdý a prožívat vítězství i prohry společně v jednom kolektivu. "A i když už si třeba nikdy žádný sport nezahrají, tak jim vždy zůstanou vzpomínky a třeba je i někteří v jiné formě použijí v budoucnu ve svém profesním životě a budou dobrým příkladem i pro své děti," uvažuje nahlas Michal Bradáč.

Doplňuje, že původní motto ŠFL byla prevence proti kriminalitě a užívání drog, dostat děti z ulice do haly, kde by si tenhle krásný sport mohly vyzkoušet, aniž by se musely registrovat ve sportovním oddíle. "Dnešní rychlá doba se posouvá a i my organizátoři se musíme posouvat. A byť původní motto bylo velice důležité a stále důležité je, tak dnes bychom ho rádi rozšířili o další část, a to dostat děti ze sedaček a pohovek, kde "mastí´ svůj mobil a od stolů, kde třeba imaginárně sportují na playstationu, nintendu a jiných hracích platformách a doménách," přeje si zakladatel ŠFL.

Co kdo pro to - ať už rodič, učitel či trenér mohou udělat? Podle Bradáče mnoho. Rodič tráví čas se svými dětmi po škole a je jen na něm jak situaci využije. Učitel – trenér v rámci ŠFL s dětmi odtrénuje ve své škole 1-2 tréninky za týden a jednou měsíčně má možnost si zahrát opravdový zápas ve velké městské hale a to za podpory rodičů a rodinných příslušníků, kteří hrdě budou hlasitě podporovat své ratolesti z hlediště.

V současné době jsou účastníkem ŠFL čtyři školy… 4 ZŠ – Nosorožci, 8 ZŠ – Vlci, 14 ZŠ – Žraloci a ZŠ Buštěhrad – Tygři.

Každá škola dostane v následujících dnech svůj prostor v jednotlivých článcích, které se připravují pro Kladenský deník a budete moci nahlédnout do toho jak to opravdu na každé škole funguje.

Pojďme tedy podpořit tento zcela unikátní projekt, který nemá nikde v České republice tak dlouhou tradici, tím, že zkusíme do ŠFL zapojit co nejvíce místních a regionálních škol.

Povede se to?