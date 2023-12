Od jarního play-off nebylo v hale Bios v Kladně tak veselo při florbalovém zápase jako v sobotu. Kanonýři bez několika nemocných borců deklasovali jasného lídra tabulky Bulldogs Brno 9:2. Paradoxně tak Kladenští týden po porážce s až desátým Hattrickem Brno přejeli aktuálně mnohem silnější tým z města pod Špilberkem. Hala bouřila nadšením.

VIDEOMOMENTKY / Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 9:2, 1. liga mužů - florbal, 9. 12. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Kladnu onemocnělo osm hráčů covidem a tým nastoupil do zápasu v hodně okleštěné sestavě. "Bude to utkání, které prokáže naší morální sílu,“ hlásil dopředu trenér Kanonýrů Dušan Přívara.

Nicméně také hosté přijeli dost oslabeni, to je férové přiznat, úspěch Kanonýrů to ale nesnižuje.

Od začátku byli ve vedení, přestože jindy jasný exekutor trestných střílení Bachmaier tentokrát při této výhodě selhal.

Zápas se lámal ve své polovině, kdy hosté vyrovnali Sedmerou na 2:2, ale následně neuhlídali drzý průnik Fojtíka a o minutu později opět Fojtík z rychlého kontru našel Jandu, jenž bekhendovou kličkou završil hattrick. Tahle dvojice byla nakonec hlavními postavami duelu, když také Martin Fojtík završil hattrick. To už bylo v poslední části, kde Kladno dominovalo a protivník odpadl.

CEV Cup: Volejbalové Kladno vyzve v úterý Nantes

„Důležitá výhra. Hráli jsme v okleštěné sestavě, hodně klíčových hráčů bylo nemocných. Ale semkli jsme se jako správný tým a ukázali jsme velkou morální sílu, což bude důležité do dalších zápasů a i do play off. Skvěle nám zachytal Kuba Janoušek, chytil spoustu věcí navíc. Byl to od nás velmi dobrý výkon,“ radoval se nakonec dokonce čtyřgólový střelec Dominik Janda.

Zdroj: Bohumil Kučera

Trenér Dušan Přívara doplnil, že jeho tým byl sice šťastnější, ale hlavně se dobře připravil. "I když nás trápila marodka, byl tam velký morál od kluků, že jsme se hecli a gólman chytil plno věcí navíc. Je to důležitá výhra.“ byl rád Dušan Přívara.

Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 9:2 (1:1, 3:1, 5:0).

Branky a asistence: 7. Janda (Krbec), 21. Janda (Čika), 30. Fojtík, 31. Janda (Fojtík), 49. Fojtík (Tomášek), 54. Bachmaier, 56. Fojtík (Janda), 58. Fojtík (Bachmaier), 60. Janda (Špaček) - 17. Svatoň (Mráz), 29. Sedmera (Zukal). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 1:1 navíc Vaverčák (BRN) do konce utkání. Využití: 1:0. Střely: 31:25. Diváků: 104.

Kanonýři: Janoušek – Stůj, Krbec, Tomášek, Pfaur, Horák – Novák, Bachmaier, Janda – Fojtík, Čika, Hübner – Procházka, Půček, Špaček. Trenér: Přívara.