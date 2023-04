Neuvěřitelný obrat je dokonán. Florbalisté Kladna byli podruhé v play-off na pokraji vyřazení, ale opět sérii otočili. Pátý, rozhodující zápas na palubovce Ústí nad Labem vyhráli jednoznačně 4:0 a těší se na finále proti vítězi základní části Butchis Praha. Vítěz série, která startuje už v sobotu, postoupí rovnou do Superligy, poražený si zahraje baráž.

Florbal Ústí - Kladno, 5. zápas semifinále I. liga 2022/2023 | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Za Kladno se nehraje, za Kladno se bojuje! Heslo prvních kladenských florbalových rytířů ožívá v březnu roku dvoutisícího dvacátého třetího v živých obrazech.

Postup do finále zní neuvěřitelně, když vezmeme v potaz, že ještě nedávno kladenský tým seděl na předposledním místě tabulky a bojoval o holý postup do play-off. Trenér Dušan Přívara byl navenek klidný a tvrdil, že si tým chystá právě na rozhodující boje, ale pod svou slupkou určitě klidný nebyl.

Další laskomina florbalistů, obratem z 0:3 si vynutili páté semifinále!

Nakonec se při svém druhém angažmá na lavičce Kanonýrů dere za velkým úspěchem, protože kladenský klub dlouhodobě po Superlize prahne.

Pod střekovským hradem Kladeňáci v úvodu série prohráli jednou těsně a podruhé dvouciferně, ale to bylo před pár dny, teď byla situace jiná. Doma tým ve čtvrtém duelu odhodil z příkrovu hřbitovní kvítí, když otočil v poslední třetině zápas z 0:3 na 6:3 a v úterý bylo jeho sebevědomí astronomické.

Úchvatný zápas odchytal brankářský veterán nalezený nedávno v dalekých hvozdech Valdštejnova Frýdlantu - Ivan Ponomarev, ostatní kluci hráli neuvěřitelně takticky a našli i svůj Faktor X - sedmnáctiletého útočníka Lukáše Spurného. Potřetí za sebou ho Dušan Přívara nasadil do zápasu a potřetí dal důležitý gól - tentokrát na 0:2. Na ten první přihrál jinému kladenského odchovanci a klenotu - Kubovi Bohuslávkovi.

V polovině utkání se pro změnu prosadil veterán Tomáš Chroust, a Ponomarev chytil všech devět střel ústeckých střelců. A když hned v úvodu třetí třetiny potrestal čtvrtou trefou Vojtěch Novák, Kladno mířilo za jasným postupem, který už seveřané přes velký nápor nemohli zastavit.

„Zlom v sérii nastal po druhé třetině čtvrtého zápasu, kdy jsme prohrávali 0:3, ale dali jsme do toho všechno, protože to mohla být naše poslední třetina v sezoně. To byl moment, který rozhodl tuto sérii,“ řekl další kouč Kanonýrů Milan Tuláček, jenž ocenil i atmosféru semifinále. „Pro nás jako trenéry je to trochu těžší ne předávání pokynů, ale raději budeme v takové atmosféře s našimi fanoušky, kteří nás neskutečně podrželi a podporovali než v tiché hale, kde nás bude krásně slyšet. Chtěl bych zároveň poděkovat Ústí za celou sérii, nemá se vůbec za co stydět.“

Sluneta Ústí nad Labem - Kanonýři Kladno 0:4 (0:2, 0:1,, 0:1).

Branky a asistence: 7. Bohuslávek (Spurný), 8. Spurný (Stůj), 31. Chroust (Ullmann), 41. Novák (Šefčík). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Střely: 27:13. Konečný stav série: 2:3.

Kanonýři: Ponomarev – Šefčík, Ullmann, Stůj, Veselý, Burian, Höffer – Novák, Chroust, Fišer – Janda, Spurný, Bohuslávek – Pfaur, Prudil, Hübner. Trenér: Přívara.