/FOTO, VIDEO/ Oproti prvnímu kolu v Brně nastoupili florbalisté Kladna do prvního domácího utkání posíleni o navrátivší se gólmanskou jedničku Ponomareva a reprezentanta Bachmaiera. Těžký soupeř, ještě na jaře superligové Otrokovice, vedli už o dvě branky, nakonec ale Kanonýři uhráli remízu a bod navíc přidali za zvládnuté nájezdy - 4:3.

Na přelomu první a druhé třetiny se hosté z Moravy dvakrát prosadili, zatímco Kladnu ofenziva nešla. Čekání na gól prolomil teprve Čika po polovině duelu a Kladno se tak dostalo na dostřel. Ve 47. minutě se dočkalo vyrovnání, to Svačinka hezky našel Nováka.

Domácí pak byli rázem na koni, měli tlak a Bachmmaier je poslal do vedení. Hosté však nezmatkovali, počkali sil na šanci a Ležatka srovnal.

Prodloužení bylo příliš opatrné, a tak rozhodly až nájezdy. A tam platilo první vyhrání, z kapsy vyhání. První se prosadil otrokovický Vykopal, nicméně Stůj srovnal a pak už čaroval Ponomarev. Vychytal Ležatku i Šťourače, a protože Bachmaier nezaváhal, bylo rozhodnuto.

„Byl to pro nás šťastný konec. Věděli jsme, co budou Otrokovice hrát, jde vidět, mají zkušenost ze superligy a podle toho to vypadalo. Rozhodovaly maličkosti, Otrokovice ukázaly sílu a klid na hokejkám, to my musíme ještě získat,“ řekl kouč Kanonýrů Dušan Přívara.

Branky a asistence: 31. Čika (Novák), 44. Novák (Svačinka), 47. Bachmaier (Svačinka), rozh. nájezd Bachmaier - 20. Vykopal (Gál), 22. Šťourač (D. Ležatka), 54. D. Ležatka (M. Ležatka). Rozhodčí: Jelínek, Procházka. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Třetiny: 0:1, 1:1, 2:1 - 0:0. Střely: 31:27. Diváků: 133.



Kanonýři: Ponomarev - Kuchynka, Veselý, Svačinka Tomášek, Stůj, Pfaur - Bachmaier, Chroust Tom., Chroust Tad. - Novák, Čika, Fojtík - Procházka, Fišer, Janda. Trenér: Přívara.