Po úžasné a možná i překvapivé jízdě v play off sahali na jaře po vysněném postupu do superligy, který jim však smolně utekl až v prodloužení vůbec posledního zápasu sezony. I proto do nadcházejícího ročníku 1. florbalové ligy nemohou jít kladenští Kanonýři s jinou ambicí než se konečně do nejvyšší soutěže prodrat.

Kanonýři Kladno před sezonou: opory A týmu, bratři Tomáš a Tadeáš Chroust | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Máme ty nejvyšší cíle, tedy zkusit se poprat o postup výš. Kluci, kteří se v minulé sezoně oťukávali, jsou o rok starší, navíc získali zkušenosti z extrémně náročného ročníku a měli by to teď ukázat. K tomu jsme i vhodně posílili,“ říká kouč Kanonýrů Dušan Přívara, jenž se nechce nechat vmanévrovat do loňské pozice Kladna, kdy jako favorit sotva zachraňovalo postup dom play-off. "I když jsme pak prožili úžasnou jízdu, kde nám chyběl jediný krůček k elitě, tak si něco podobné s postupem do vyřazovacích bojů nechám ujít," usmál se.

S odchody si Kanonýři poradili, ze Švédska se vrátila hvězda

Oproti předchozímu turbulentnějšímu létu bylo to letošní u Kanonýrů ohledně hráčských změn poklidnější. Juniorský reprezentant Jakub Bohuslávek sice odešel do pražské Sparty, ale vyřízeny má střídavé starty a jeho pomoc Kanonýrům není vyloučena.

Náhrada je fantastická: do Kladna se z nejlepší ligy světa, tedy švédské superligy, vrátil reprezentant Matyáš Bachmaier. "To je velký příběh, protože Matyáš měl řadu jiných nabídek, ale vybral si Kladno, protože právě tady chce získat týmový úspěch," je rád předseda klubu Zdeněk Jirák, který dbá na to, aby Kladeňáků bylo v sestavě pořád dost a aby se stávali oporami, jako se to povedlo v minulé sezoně Prudilovi, Novákovi i dalším.

Procházka výrazně přehodil 19 metrů. Všechno se správně sešlo, říká koulař

Ke kapitánovi Tomáši Chroustovi se nově připojil i jeho mladší bratr Tadeáš, který má v superlize odehráno 358 utkání. Přichází z elitního světového klubu - Mladé Boleslavi. „Pro Kladno jsem se rozhodl, protože se mi líbila cesta a cíl, který tady je. Oslovilo mě i myšlení vedení klubu a jsem s ním ztotožněný. Mezi mé osobní cíle patří zapadnout do dobře fungujícího mužstva a mezi ty týmové samozřejmě postup do superligy,“ říká útočník Tadeáš Chroust, jehož prý brácha vyloženě nepřemlouval, ale podíl na příchodu určitě měl stejně jako euforie v jarním play-off, kterou vnímala celá florbalové komunita. "S Boleslaví jsme třeba jeli na zápas a těsně před začátkem jsme ještě hledali, jak hraje Kladno rozhodující zápas v Ústí. Hodně mě oslovili i fanoušci, jak za klubem stáli a co mu dovedli vytvořit za prostředí," vysvětlil mladší z dua Chroustů.§

Ten sledoval osobně také rozhodující bitvu o superligu v Karlových Varech. "Když kluci prohráli, okamžitě mi blesklo hlavou, že takovou prohru musí tým někdy unést, aby se pak odrazil k velkému úspěchu. My se navíc chceme do superligy nejen dostat, ale také tam pak nehrát roli nějakého otloukánka," dodal.

Daří se méně známé posile

Kromě Chrousta či Bachmaiera si výtečně v přípravě vedla i další z nových tváří, útočník Martin Fojtík. Ten přestoupil z pražské Slavie, kde v minulé sezoně zaznamenal v 31 zápasech 87 bodů (65+22) a góly střílí nyní také za Kladno, když si v Poháru Českého florbalu ve třech duelech připsal čtyři branky. „Do defenzívy se vrátil Tomáš Svačinka, čekáme až se nám uzdraví Kryštof Krbec a pak to bude ještě silnější obrana. I proto čekám rozdílovější sezonu oproti té minulé, kdy to bylo nahoru dolů. Chtěl bych, abychom drželi konstantní výkonnost a vše zase vygradovalo na jaře v play off,“ míní Přívara, který chce skončit v základní části v elitní čtyřce.

Kladno jde do boje se šampionkou. V Hodoníně se předvede Haruka Kitagučiová

Ligovou sezonu zahájí Kladenští v neděli 3. září, kdy se od 17 hodin představí na hřišti Sokola Brno Gullivers. Domácí premiéra je čeká v sobotu 9. září (18.00), kdy v hale BIOS přivítají Panthers Otrokovice, tedy tým, který na jaře sestoupil ze superligy a je tak jedním z aspirantů na postup. Na hřišti v úvodu ročníku zatím budou chybět útočník Jan Louvar (zotavuje se ze zranění), obránci Filip Ullmann (přerušení kariéry), Ĺuboš Šefčík (studijní povinnosti – státnice) a Kryštof Krbec (zranění).