Většinou vyhrávají Nosorožci, ale o víkendu se florbalový bůh poprvé pootočil za buštěhradskými Tygry. Právě oni se po strhujícím finálovém dramatu stali vítězem 12. ročníku úžasné kladenské sportovní soutěže – Školní florbalové ligy.

ŠFL Kladno - finále / Hala BIOS 4. 5. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Letošní 12. ročník soutěže má za sebou více než 30 zápasů a skoro 200 vstřelených branek v základní části a v play - off. Všechny duely měly strhující tempo a závěrečný den a jeho finálový zápas to před více jak 100 fanoušky jen potvrdil.

Tygři v něm vedli už 3:0, ale pak zase Nosorožci zabrali, a když vyrovnali, zdálo se, že po roce dokráčejí na trůn opět oni. Jenže tentokrát se svěřenci ředitele školy, ale i dlouholetého trenéra Václava Bartáka nepoložili, ukázali vůli a charakter a závěr patřil jim. Přidali dva góly a euforie vytryskla proudem, který určitě přeletěl Dříň a zasáhl i ZŠ a MŠ Oty Pavla v malém městečku směrem na Prahu.

Předávání cen pro vítěze a ostatní účastníky se zúčastnil jednatel společnosti SAMK Jiří Chvojka, dále koordinátor programu Trenéři ve školách Kladno a bývalý extraligový hokejový brankář Marcel Kučera i odchovankyně Kanonýrů Kladno a florbalová reprezentantka České republiky Nela Jiráková. Ta hraje aktuálně švédskou Superligu v klubu Endre a vítěznému týmu předala svou vlastní podepsanou florbalku.

„Finále bylo opravdu strhující, ať už kvůli skóre, které se v posledních minutách přelévalo z jedné strany na druhou, tak z velké části také díky vynikající divácké atmosféře, která dodala zápasu opravdu skvělý náboj a hnala oba týmy dopředu,“ líbilo se Jirákové, podle níž je ŠFL skvělým způsobem, jak dostávat florbal do povědomí veřejnosti. „A také k růstu nových florbalových talentů, které jsou budoucností stále více se rozvíjejícího sportu,“ dodala úchvatná florbalistka, členka první formace národního týmu.

Zdroj: Bohumil Kučera

Hlavní pořadatel Michal Bradáč by rád nalákal do ligy další školy. Před pandemií koronaviru jich hrávalo soutěž až dvanáct, teď jich ubylo. „Chceme počet zase zvýšit, aby se konkurence rozrostla a mohli jsme odehrát ještě více takových dramatických turnajů,“ říká Bradáč.

ŠFL je projekt určený pro základní školy, kde se v průběhu školního roku týmy utkávají v základní části každý s každým a následně je čeká finálový turnaj o celkového vítěze. Od září se pro celý okres Kladno chystá již 13. ročník.

To vše za podpory zejména Města Kladno. „Tímto bych chtěl jeho představitelům poděkovat za to, že nám umožňují tento projekt již dvanáct let realizovat. Dále patří poděkování společnosti SAMK v jejíž správě je hala Bios, kde se všechny zápasy ŠFL odehrávají. Samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat samotným školám, jejich vedení a trenérům, kteří ve svém volném čase připravují své hráčky a hráče,“ vyjmenoval Michal Bradáč všechny důležité články, které se na úspěchu Školní florbalové ligy podílejí.

Nezapomněl stejně jako Nela Jiráková ocenit také výbornou kulisu turnajů. „O tu se starají fanoušci z řad rodinných příslušníků a současných i bývalých spolužáků, kteří ligu také hrávali a bavila je. Jim rovněž patří dík stejně jako celému našemu realizačnímu týmu, který každý turnaj připraví na sto procent,“ dodal Michal Bradáč.