Dosud málo využívané hřiště na míčové sporty získalo novou fasádu. Speciálně určenou pro florbalisty. Pecka!

Myšlenka na jeho vybudování vzešla už během pandemie, která se pochopitelně dotkla i Kanonýrů a ti nechtěli čekat s rukama v klíně. Oslovili s myšlnekou vybudovat hřiště vedení SAMK a to jim vyšlo vstříc. Prostor jim pronajalo na tři letní měsíce s tím, že během školního roku ho mohou využívat i žáci ZŠ Norská. Navíc došlo k dohodě, podle níž v případě nepřízně počasí mohou florbalisté využít jednu ze dvou přilehlých tělocvičen školy.

„Jsem nadšený, že se dlouhodobější příprava sportoviště vyplatila. Myšlenka na něj byla pro nás jednoznačná, rada města ji přijala. Jednali jsme už v době těžké pandemie, kdy jsme příliš nevěřili v otevření vnitřních sportovišť. Jsme rádi, že hřiště bude moci využívat také škola. A rádi bychom, aby na něj Kanonýři pouštěli i zájemce z řad široké veřejnosti. Máme ohlasy, že by byl zájem tady trénovat a hrát,“ uvedl kladenský radní a jednatel společnosti SAMK Jiří Chvojka, zatímco ředitel SAMK František Bureš je nadšený ze spolupráce s Kanonýry. "I z toho z florbalu na Kladně vedle hokeje, volejbalu, fotbalu roste jeden z dalších velkých sportů."

Klub poděkoval městu a jeho společnosti SAMK ústy Ondřeje Riebauera, generálního manažera klubu. Podle něj jde o významnou kompenzaci pro členy klubu za období pandemie. "My díky němu nabídneme mnohem větší objem ryze florbalových tréninků, které nám v době pandemie tak chyběly. Zároveň dětem ukážeme, jaké je to zahrát si florbal pod širým nebem. A cítíme, že vzhledem k pandemické době je to i bezpečnější forma tréninků,“ řekl Riebauer.

Hřiště navíc dává trenérům větší možnosti k sestavení atraktivního tréninku, protože dříve venku nemohli používat hokejky. Šéftrenér mládeže Miroslav Šnajdr o tom něco ví, sám je jednou z hvězd mužského týmu Kladna a jeho práci s holí by se určitě řada dětí ráda naučila. Přibrzdila je koronakrize. „Dlouhé měsíce jsme byli zavření doma. Při rozvolňování jsme začali s tréninky v malých skupinách, kdy jsme se věnovali restartu pohybu. Nové otevřené hřiště nám nabízí možnost postupně navyšovat tréninkové jednotky. Vnímáme to jako skvělou tréninkovou alternativu,“ řekl Šnajdr.

Žádná slova však nepopíší a nenahradí pohled do radostných tváří dětí, které na svůj svátek jako první hřiště otestovaly. Po něm kromě úsměvů padala slova jako „mega, super, úžasné“. „Za mě velká jednička a nadšení, protože děti budou s hokejkou ve vnitřním i venkovním prostředí. Děkuji Kanonýrům, že se takto starají o naše děti,“ řekla Jaroslava Seidlová, maminka Tadeáše, jednoho z mladých Kanonýrů.