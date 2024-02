Florbalisté Kladna ovládli základní část první ligy a před vyřazovacími boji získali zajímavou možnost – zvolit si svého soupeře. Pro čtvrtfinále si vybrali Sokol Gullivers Brno, tedy tým, který v sezoně porazili jednou v prodloužení a jednou v základní hrací době. Série hraná na tři vítězná utkání odstartuje dvěma zápasy v kladenské hale BIOS v sobotu a v neděli od 18 hodin.

„Měli jsme jasno, že si vybereme postupujícího ze série Gullivers – České Budějovice. S Gullivery jsme nedávno hráli a věříme, že pokud budeme dodržovat naše herní principy, uspějeme. Musíme však podat stoprocentní výkon, protože nás čeká fyzicky dobře připravený a houževnatý soupeř,“ uvedl k volbě Kanonýrů jejich trenér Dušan Přívara.

Zatímco Kladno s 58 body ovládlo základní část a zajistilo si postup rovnou do čtvrtfinále, jejich nadcházející soupeř skončil sedmý a během 26 zápasů posbíral hned o 17 bodů méně než Kanonýři. V osmifinále play-off se pak utkal s českobudějovickými Štíry a po třízápasové bitvě postoupil dál.

Brňané doma těsně urvali první utkání, když zvítězili 5:4 po prodloužení, v odvetě na půdě soupeře ale padli 2:5. Po návratu domů se ale Gulliverům dařilo – Jihočechy vyprovodili s vysokou porážkou 4:10 a mohli slavit postup.

Stejně jako Gullivers v osmifinále se teď i Kanonýři pokusí využít domácího prostředí. Právě tam odehráli proti svému příštímu soupeři vynikající bitvu. I když dvakrát prohrávali, nakonec zapsali vysoké vítězství 9:3. Čtyři góly vstřelil Jakub Bohuslávek a další tři přidal Matyáš Bachmaier.

To v prvním kole dlouhodobé části na půdě Brňanů to byla daleko napínavější podívaná. Domácí šli do vedení rovnou třikrát, Kladeňáci ale jejich náskok pokaždé smazali. Zápas tak dospěl až do prodloužení, v němž rozhodl o výhře hostí 5:4 junior Ferdinand Tomášek.

Nyní se spolu oba týmy po krátké době utkají znovu. Série se hraje na tři vítězná utkání a její vítěz v semifinále nastoupí proti lepšímu ze série Otrokovice – Hradec Králové. Samotné semifinále odstartuje v sobotu 16. března, začátek finále je pak na programu v sobotu 30. března.

Vítěz play-off postoupí přímo do Superligy, šanci prodrat se mezi elitu má ale i poražený finalista. Toho čeká baráž s vítězem 2. kola play-down nejvyšší soutěže. Kanonýři vykročili rázně za postupem už v základní části a dobré výkony chtějí potvrdit i ve vyřazovacích bojích.