„Martin Hovořák už v superlize trénoval Vinohrady, takže má zkušenosti z vrcholného florbalu. Pomůže nám udržet kontinuitu vývoje klubu, protože s Honzou Pazderou úzce spolupracoval a junioři byli s muži dost provázáni,“ vysvětlil Deníku předseda klubu Zdeněk Jirák s tím, že zůstává i zbytek realizačního týmu áčka Kanonýrů.

Hovořák nestřídá Pazderu na trenérské sesli poprvé. Před pár roky spolu působili v Královských Vinohradech, a když Pazdera dostal laso z elitní Mladé Boleslavi, posunul se na jeho post právě Hovořák. Mimochodem bývalý skvělý lyžař a člen juniorské reprezentace.

Kladno je přes razantní letní posílení zatím v první lize až šesté, a i když ztráta na čelo není velká a rozhoduje se až v play off, přesto měl posílený tým asi jiné ambice. Podle Zdeňka Jiráka však za odchodem Jana Pazdery rozhodně výsledky nestojí. „Skutečně to je tak, jak jsme uvedli v prohlášení. Byly tam problémy v komunikaci hlavně směrem k některým lidem, kteří stáli pod Honzou. Já osobně jsem s ním žádný problém neměl,“ řekl Jirák s tím, že jména těch, kteří neměli s Pazderou vztahy jako čerství novomanželé, zveřejňovat nechce.

Co by mohl být problém, to jsou hráči, které už bývalý trenér do klubu přivedl a leckdy to byla velká jména, která by jen tak do I. ligy nešla, protože o ně stála půlka superligy. Zdeněk Jirák uklidňuje, že ti na odchodu nejsou. „Odcházet nechce opravdu nikdo až na asistenta trenéra Lukáše Kubince, který byl s Honzou Pazderou skutečně hodně spojen. I on však poté, co vedl tým v nedělním utkání v Karlových Varech, možná zůstane,“ dodal Zdeněk Jirák.

Kanonýři hrají v neděli další těžký duel se třetím Znojmem, v Kladně se začne v 18 hodin.

Nový trenér florbalistů Kladna Martin Hovořák.Zdroj: Kanonýři Kladno