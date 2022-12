Tohle už je psychická záležitost a Dušan Přívara to nezpochybňuje. „Jednoznačně je to o hlavách, potřetí v řadě prohrajeme zápas v závěrečné pětiminutovce. Chyby nejsou ani tak systémové, jako spíš individuální. Jsem rád, že je teď pauza, kluci si potřebují vyčistit hlavy,“ je jasné trenérovi, který jako dlouholetý fantastický hráč v létě převzal mužstvo jako trenér.

Kdysi to už jednou udělal, tehdy byl ale trenérem hrajícím. Mužstvo rychle vypadlo v play off a Přívara nechtěl stejnou chybu opakovat, už se chtěl soustředit pouze na koučování. A ustupovat od tohoto plánu nechce ani nyní, i když je vidět, že sázka na mladé zatím vedení klubu nevyšla.

Foto, video: Školní florbalová liga zase uchvátila, přihlásí se další týmy?

„Možná jsme na mladé kluky naložili moc, do toho se někteří zkušení zranili (Ullmann, Louvar) a ti, co zbyli, tak také občas chybují. Já sám se pořád držím toho, co jsem vyhlásil, tedy že se hráčsky vracet do mužstva nechci. Sice se říká nikdy neříkej nikdy a my teprve budeme mluvit s vedením, ale stanovili jsme si cestu, která spoléhá spíše na mládí, a z té nechceme uhýbat,“ tvrdí Přívara.

Za Kladno roky hrál, s šéfy klubu má tedy v podstatě kamarádský vztah, také on však ví, že výsledky Kanonýrů jsou daleko za očekáváním a že kluky čeká po Novém roce velká šichta, aby se dostali aspoň do předkola play-off a aby nedej bože nesestoupili, protože i to se může stát. Jsou sice desátí, ale 20 bodů má kvarteto mužstev až do předposledního místa.

Pro kandidáta na postup do Superligy něco nepředstavitelného!

„Pod tlakem budeme všichni, dostali jsme se do téhle pozice sami. Každý zápas do konce základní části pro nás bude de facto superligovým finále, navíc nemáme nejlepší los, protože nás čekají těžcí soupeři. Nicméně o předkolo play-off musíme zabojovat a částečně napravit nepovedenou první část sezony,“ plánuje trenér Kladna.

A bude se snažit mužstvo okysličit. Vrátit by se mohli zmínění zkušení borci Ullmann s Louvarem, možná přijdou další hráči.

Hlavní ovšem bude, aby Kanonýři hráli jako tým, vyvarovali se zbytečných chyb a drželi se celých šedesát minut svých zápasů daného plánu. „To se nám zatím nedaří a musí se to změnit,“ dodal Dušan Přívara.