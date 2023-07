Florbalisté vsadili na ruského veterána. Ponomarev podepsal s jasným cílem

Když se na přelomu roku dozvědělo vedení florbalového Kladna, že do bojů o postup do superligy nemůže počítat se zraněným Martinem Frühbauerem, zkusil trenér Dušan Přívara zdánlivě bláznivý krok. Zavolal osmatřicetiletému ruskému veteránovi Igoru Ponomarevovi, jenž v té době chytal nižší soutěž zastrčený u severní hranice ve Frýdlantu v Čechách. Nakonec se to ukázalo jako skvělý krok a Ponomarev bude v Kladně pokračovat i v další sezoně.

Kanonýři Kladno angažovali nového gólmana, Ivan Ponomarev na úvod vychytal výhru nad Plzní | Foto: Kanonýři Kladno