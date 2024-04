Finále I. ligy florbalistů je letos fantastické a ohromně vyrovnané. Zatímco loni Kladno padlo s pražskými Butchis poměrně jasně, letos s Bulldogs Brno se oba týmy tahají o každý gól. Kanonýrům se povedlo v Hodoníně, kde se hrálo o víkendu, sobotní bitvu vyhrát, ale v neděli si domácí vynutili pátý rozhodující zápas. Hrát se bude v sobotu 13. dubna v hale Bios.

Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 7:4, 1. liga mužů, Kladno - 2. finále, stav 1:1, Kladno 31. 3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Sobota byla z kladenského pohledu fajnová. Do půlky duelu se na góly čekalo, pak vše odšpuntoval Bachmaier ranou v přesilovce. Zápas se mu povedl hodně, přidal ještě jednu branku, jeho spolubojovník ze zlatého světového týmu juniorů Papoušek přidal také jednu trefu a protože skvěle chytal Ponomarev, a Kanonýři před ním obětavě ubránili závěrečný tlak, vybojovali si mečbol.

„Je to ubojované vítězství, povedlo se nám proměnit dvě přesilovky a to rozhodlo. Brno mělo v závěru obří tlak, ale my jsme to ustáli, zblokovali jsme hodně střel. Nicméně v neděli to bude extrémně náročné,“ řekl kouč Dušan Přívara.

Bulldogs Brno – Kanonýři Kladno 2:3

Branky a asistence: 31. Mráz (Svatoň), 52. Zukal (Svatoň) - 28. Bachmaier (Svačinka), 29. Bachmaier (Krbec), 48. Papoušek. Rozhodčí: Prouza, Rogowski. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Třetiny: 0:0, 1:2, 1:1. Střely: 22:29. Diváků: 492. Stav série: 1:2.

Kanonýři: Ponomarev – Krbec, Frýba, Stůj, Svačinka, Tomášek, Veselý – Tom. Chroust, Bachmaier, Tad. Chroust – Novák, Pfaur, Janda – Papoušek, Fišer, Fojtík – Spurný, Hübner. Trenér: Přívara.

V neděli tak měli Brňané nůž pod krkem, ale tlak ustáli. Kladno stáhlo manko 0:2, pak dokonce dvakrát vedlo. Následně ztrácelo, ale když Tomášek po akci Bachmaiera v 57. minutě srovnal, čekalo se na prodloužení. Jenže pouhých 13 vteřin před koncem se trefil buldok Mráz a Brno slavilo.

Rozhodne až zmíněný sobotní mač.

Bulldogs Brno – Kanonýři Kladno 6:5

Branky a asistence: 12. Kučera (Gregr), 24. Vaverčák, 43. Vaverčák, 50. Sedmera, 54. Kalousek, 60. Mráz - 29. Fišer (Pfaur), 32. Papoušek (Krbec), 42. Janda, 46. Bachmaier (Papoušek), 57. Tomášek (Bachmaier). Rozhodčí: Sýkora, Tkáč. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Třetiny: 1:0, 1:2, 4:3. Střely: 31:34. Diváků: 512. Stav série: 2:2.

Kanonýři: Ponomarev – Krbec, Frýba, Stůj, Svačinka, Tomášek, Veselý – Tom. Chroust, Bachmaier, Tad. Chroust – Novák, Pfaur, Janda – Papoušek, Fišer, Fojtík – Bohuslávek, Spurný, Hübner. Trenér: Přívara.