Florbalisté Kladno aktuálně plují na správné vlně. Sice vypadli po těsné porážce se superligovými Butchis Praha z Českého poháru, ale jejich prioritou je I. liga a v ní si připsali další vysokou výhru. Teď je čekají v páteční domácí duel s Chomutovem (15:00, hala Bios) a v neděli zamíří do Otrokovic, které ještě v minulém ročníku hrály Superligu.

S pražskými Butchis prohrálo Kladno v kombinované sestavě v poháru těsně 3:4, v Českém poháru tak končí. | Foto: David Hácha

Kanonýři přivezli výhrou z palubovce slezské Letky, ale výsledek 11:4 je trochu zavádějící, protože hosté ovládli až poslední třetinu, do té doby byl stav vyrovnaný 3:3. „Za nás první dvě třetiny nebyly dobré, tak jsme si v šatně řekli, že nám třetí třetiny vycházejí a že jsme v nich silní. Že máme naběháno z přípravy a že se ukáže, jak silný tým jsme. To jsme potvrdili a nebylo to v této sezoně poprvé. Jsem za to rád, ten tým ušel kus cesty, je mentálně silný. A když konce budeme takto zvládat, je to jen dobře,“ uvedl pro stránky Kanonýrů autor tří bodů Matyáš Bachmaier.

Nyní tedy čeká dvojice ještě těžších protivníků - sedmý Chomutov a druhé Otrokovice. „Bude to zatím náš nejtěžší víkend,“ říká kouč Kanonýrů Dušan Přívara, podle jehož tým dobře prověří už kvalitní Chomutov, tradiční soupeř. V neděli pak i Otrokovice, které Kladenští v úvodu sezony doma porazili, ale až po nájezdech.

Úspěšná reprezentační premiéra

Radost dělá Kladeňákům také jejich mladý odchovanec Ferdinand Tomášek. Ten poprvé dostal šanci reprezentovat juniorský tým České republiky na turnaji EFT ve švédském Malmö. Mladí Češi turnaj vyhráli a obránce Tomášek řečený Ferda dokonce jednou skóroval.

„Z víkendu mám samozřejmě skvělý pocit, i když v zápasech jsme často řešili stejné chyby a na ně se musíme zaměřit na příští akci. Atmosféra v týmu byla úžasná, s kluky se známe už dlouho. Společně jsme si pomáhali, radili si a hecovali jsme se. Všichni jsme šli za stejným cílem,“ popsal pro klubový web Kanonýrů Tomášek, jenž svou trefu zaznamenal proti zemi, která florbal vynalezla - tedy domácímu Švédsku. „Dát gól proti Švédům ještě v úplně prvním zápase v reprezentačním dresu byl úžasný pocit, nestává se to každý den,“ řekl Tomášek.

