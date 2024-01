/FOTO, VIDEO/ Po pátečním slavnostním otevření nové slánské sportovní haly Na Hájích, dětskému turnaji a poté večerní futsalovému derby MCE – Hrasl, se jedna slavnostní premiéra uskutečnila také v neděli. Florbalové Barracudy ze Slaného se konečně mohly po letech představit domácímu publiku na své palubovce. Zápas s Děčínem po počáteční nervozitě z plných ochozů zvládly a vyhrály 8:5.

Slánské Barracudy (v bílém) v premiéře v nové hale Na Hájích porazily Děčín 8:5. | Video: Jiří Skála & Video: Jitka Krňanská

Barracudas existují už třicet roků, to je pořádný věk. Ve florbale patřily v Česku k průkopnickým klubům. Přesto dlouhé roky musely všechny jejich týmy jezdit k domácím zápasům do sousedních sportovních hal na Stochově a v Kladně, někdy dokonce až do Berouna. Teď se jim pochopitelně uleví, zvlášť když včetně mládeže mají už kolem 130 členů. „Hala je parádní a co si budeme povídat, těšili jsme se do ní moc. Na ježdění na Stochov nebo do Kladna jsme sice byli už zvyklí, ale doma to bude pohodlnější, a když na nás přijdou fanoušci jako v neděli, je to hned o něčem jiném. Díky, že dorazili,“ říká sekretář klubu Jan Klimeš.

Barracudas vůbec nemají špatný tým. Muži hrají divizi, což je čtvrtá nejvyšší soutěž. Drží se na třetím místě a pokukují výš. „O postup se popereme,“ slibuje Jan Klimeš boj o národní ligu. Ve florbalové konkurenci, kde působí stovky mužstev (víc jich má v celé ČR jen fotbal) je to pěkný úspěch a zatím maximum, co slánský klub ve své historii dokázal.

Před třemi lety navíc začal budovat síť mládežnických oddílů a zaplnil už skoro všechny kategorie vyjma dorostu, kde čeká, až původní děti dorostou.

Nedělní zápas s posledním Děčínem začaly Barracudy trochu nervózně, první třetina skončila před zraky slánského starosty Martina Hrabánka remízou 2:2, pak už ale favorit zabral a Severočeši korigovali až v závěru dvěma brankami. Tým Slaného se tradičně opírá o dva jmenovce, kteří hrávali dříve za kladenské Kanonýry. Ondřej Richtr tam dokonce byl roky kapitánem, za Vinohrady si pak rok zahrál také Superligu, a nyní Barracudy vede jako hrající kouč. Odchovancem Slaného je pak Tomáš Richtr a další velkou oporu získal klub v Praze na Vinohradech, odkud tady hostuje Petr Hartman. Celkově je na soupisce hodně výrazně zkušených hráčů včetně několika třicátníků, což se může hodit v případném boji o postup.

„Uvidíme, každopádně s novou halou se nám otevřely nové možnosti a věřím, že Barracudas půjdou pořád nahoru,“ dodal Jan Klimeš.