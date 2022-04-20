"Sport vnímáme jako ideální způsob trávení volného času i vzájemného seznámení a florbal, který v Česku patří mezi nejpopulárnější sporty, může být pro naše kamarády z Ukrajiny zajímavou novinkou. Je velmi jednoduchý na naučení, takže nemusíte mít strach, pokud jste ho nikdy nehráli. Vedle bot do tělocvičny ani nepotřebujete žádné vybavení, protože vám hokejku zapůjčíme," hlásí vedení klubu na webových stránkách.
Tréninky se konají každou středu 15:00 - 16:00 v hale BIOS (ulice Hokejových legend) od 27. dubna - 22. června
ТРЕНІНГИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДРУЗІВ
Клуб підлогового ядра Kanonýři Kladno пропонує БЕЗКОШТОВНЕ навчання для українських дітей віком від 5 до 15 років. Ми сприймаємо спорт як ідеальний спосіб провести вільний час і познайомитися один з одним, а підлоговий м'яч, який є одним з найпопулярніших видів спорту в Чехії, може стати цікавою новинкою для наших друзів з України. Це дуже легко вчитися, тому не хвилюйтеся, якщо ви ніколи не грали в нього. Крім взуття для тренажерного залу, вам навіть не потрібно ніякого обладнання, адже ми позичимо вам хокейну палицю.
Спортивні тренування для дітей з України безкоштовно
кожну середу 15:00 до 16:00 в залі BIOS (вулиця Легенд хокею)
Термін: 27.4. - 22.6.2022