Tréninky se konají každou středu 15:00 - 16:00 v hale BIOS (ulice Hokejových legend) od 27. dubna - 22. června

ТРЕНІНГИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДРУЗІВ

Клуб підлогового ядра Kanonýři Kladno пропонує БЕЗКОШТОВНЕ навчання для українських дітей віком від 5 до 15 років. Ми сприймаємо спорт як ідеальний спосіб провести вільний час і познайомитися один з одним, а підлоговий м'яч, який є одним з найпопулярніших видів спорту в Чехії, може стати цікавою новинкою для наших друзів з України. Це дуже легко вчитися, тому не хвилюйтеся, якщо ви ніколи не грали в нього. Крім взуття для тренажерного залу, вам навіть не потрібно ніякого обладнання, адже ми позичимо вам хокейну палицю.

Спортивні тренування для дітей з України безкоштовно

кожну середу 15:00 до 16:00 в залі BIOS (вулиця Легенд хокею)

Термін: 27.4. - 22.6.2022

Fortuník hodnotí sezonu pozitivně, řada hráčů už má smlouvu na další rok