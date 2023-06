Kromě odchodu talentovaného Jakuba Bohuslávka do superligy (Sparta) počítají florbalisté Kladna v létě roku 2023 samé plusy. Po návratu hvězdného Matyáše Bachmaiera a příchodu ex-boleslavského Tadeáše Chrousta doplnili soupisku čerstvě tři obránci a do přípravy jdou i dva hodně zajímaví útočníci, kteří o místo však musí zabojovat.

Zkušený obránce Kryštof Krbec se dává dohromady po zranění. | Foto: Foto: Kanonýři Kladno

Kromě odchodu talentovaného Jakuba Bohuslávka do superligy (Sparta) počítají florbalisté Kladna v létě roku 2023 samé plusy. Po návratu hvězdného Matyáše Bachmaiera a příchodu ex-boleslavského Tadeáše Chrousta doplnili soupisku čerstvě tři obránci a do přípravy jdou i dva hodně zajímaví útočníci, kteří o místo však musí zabojovat.

Na beku může kouč Dušan Přívara počítat s kluky, kteří už tričko Kanonýrů v minulém době potili. Na hostování či přestup přicházejí Tomáš Svačinka, Kryštof Krbec a Adam Kuchynka, kteří už na soupisce byli, ale nyní se počítá s jejich výraznějším vytížením. U Krbce byl malý počet zápasů dán vážným zraněním nohy, zkušený Svačinka a mladý Kuchynka hostovali krátce v týmu z pražských klubů Slavie resp. Sparty.

„Očekáváme od všech rozšíření konkurence, protože jsou to všechno hráči se zkušenostmi ze superligy. Adam Kuchynka je mladý a dravý hráč, který přichází s velkou motivací ukázat, že umí hrát. A už na prvním tréninku předvedl, že nám herně pomůže,“ řekl trenér Dušan Přívara. „Sváča je zkušený matador, který má velmi dobré ofenzivní schopnosti. Umí dobře vystřelit, takže věříme, že s ním obrana pomůže útoku. Kryštof se bude muset ještě dát po operaci utrženého křížového vazu zdravotně dohromady. Měl by se plně zapojit na podzim, aby byl v plné síle a neriskovali jsme jeho zdraví. Ale už minulý rok v přípravě na Czech Open a v pohárových zápasech nám ukazoval, že bude stoprocentně rozdílovým hráčem. A pokud mu zdraví dovolí, bude pro Kanonýry velkým přínosem,“ je si jistý trenér Kladna.

Svačinka s sebou ze Slavie přivedl i útočníka Martina Fojtíka (24 let), který je střeleckým úkazem, protože v minulé sezoně dal v divizi a pražské lize 65 gólů v 31 zápasech! Neuvěřitelná čísla nabízí také druhý testovaný forvard, Jakub Šíma. Třicátník hrál loni za AIK Steel Kladno nižší soutěže, ale 64 zápasů, v nich 157 gólů a 194 asistencí, to je už něco jako hokejový Bedard. „Od Martina Fojtíka čekáme chuť a dravost. Ač začal hrát florbal až v pozdějších letech, tak chce ukázat, že ho umí hrát i na vrcholné úrovni a předvést své střelecké umění. To samé platí i u Kuby Šímy. To je milovník florbalu, což prokázal v sezoně, kdy odehrál neskutečné množství zápasů v různých ligách. A věříme, že se projeví jeho střelecký potenciál, byť to třeba nebude hned. A pomůže nám zvednout produktivitu,“ míní Přívara.

Ten do přípravy rovněž zapojil nadějné juniory Ferdinanda Tomáška a Matěje Čiku. „Rozšiřujeme kádr, aby byl konkurenční. Aby na sebe hráči tlačili, což ukázal i první herní trénink, že to bude dobře fungovat.“