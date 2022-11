Právě letní změny nebyly malé. Odešel hypertalent Bachmaier, skončili zmíněný Přívara, Riebauer, to jsou všechno velké persony sestavy. Když přičteme, že superligová posila z Bohemky Krbec si přetrhla křížový vaz a následovala zranění Hoffera, Krejčí a nakonec i legendárního Louvara, jenž se to mužstva vrátil z florbalového důchodu, zamávalo by to i s lepším mužstvem.

Koneckonců výraznou obměnu kádru a s tím spojený ústup ze skvělých výsledků zažívají také sousedé Kanonýrů, extraligoví hokejbalisté Kladna.

„Já tvrdím, že jsme na dobré cestě. Aktuálně nás netrápí herní projev, ten je možná lepší než jsme čekali, ale podobně jako hokejisté Kladna se trápíme v koncovce,“ říká Přívara.

Důkazem jeho slov jsou obě víkendová utkání. Kladno s mnoha mladíky v sestavě vysoko přestřílelo Aligátory z Klobouků 27:11, ale rozhoduje statistika gólů a ta vyzněla pro domácí v poměru 4:3. O dva dny později dali Kanonýři jediný gól druhému Ústí nad Labem a padli doma 1:4. „Rozhodla první třetina, kdy jsme si nechali odskočit soupeře na tři branky. Neplnili jsme si základní věci, které máme nastavené,“ zlobil se Přívara, jehož mužstvo je aktuálně až desáté a na vedoucí Pražany z Butchis ztrácí propastných 18 bodů.

Přesto by je rádi v dalším kole porazili. „Bude to těžké, ale ne nemožné. Může to být pěkně vyhecované, protože Butchis vede náš bývalý trenér Jan Zahálka a hrají tam bývalí hráči Kladna Černý a Kalina. Třeba Černý aktuálně vede kanadské bodování celé první ligy,“ upozorňuje Dušan Přívara.

Ten už se těší na návrat marodů do sestavy, blíží se u Hoffera a Krejčího. Louvar si kvůli zánětu v achillovce počká do nového roku. „My teď i za pomoci našeho kondičního trenéra Honzy Pechra pracujeme hlavně na tom, abychom zraněním, která vznikají spíš z přetížení, předešli. Kluci hrají florbal po práci, tréninky jsou dost tvrdé, ale zároveň nikdo nechce, aby florbal hráče zlikvidoval tak, že už by si v budoucnu nemohli zahrát nic jiného. A jak říkám, formu vyladíme až na rozhodující fázi sezony. Zkusíme získat i vhodné posily, pořád se koukáme kolem sebe. O postup do play off se nebojím,“ uklidnil ještě jednou Dušan Přívara.

