Trenér Kladna Martin Hovořák kritizoval už úvod, kdy byli Kladeňáci po dlouhé cestě vedle a inkasovali jako první. „Pak jsme ale zahráli, co jsme potřebovali. Proměnili jsme šance, vedli 5:1, ale když se zápas vyvíjí tímto způsobem, tak jsou dvě varianty, co se stane. Buďto to tým dohraje, nebo vypustí, někde zaspí. A když se soupeř chytne, je těžké se do utkání vracet. A to se stalo nám,“ popisoval Hovořák, podle něhož se z takových věcí musí mužstvo poučit. „Po první třetině jsme asi dostali nějaké pseudosebevědomí, že si na hřišti můžeme dovolit vše, až to dopadlo, jak dopadlo,“ dodal zklamaný Hovořák.

Torpedo Havířov – Kanonýři Kladno 6:5 po nájezdech

Branky a asistence: 4. Feber (Šulc), 25. Kraus (Feber), 55. Vilím (Feber), 60. Vilím (Černý), 60. Černý (Holeš), rozhodující nájezd Řezáč - 8. Riebauer (Janda), 11. Chroust (Bachmaier), 12. Höffer (Papoušek), 17. Janda (Riebauer), 17. Bohuslávek (Papoušek). Rozhodčí: K. a T. Sojkové. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Třetiny: 1:5, 1:0, 3:0 - 0:0. Střely: 29:22. Diváků: 158.

Kanonýři: Janoušek – Bachmaier, Höffer, Veselý, Pfaur, Šefčík, Přívara – Chroust, Riebauer, Janda – Bohuslávek, Papoušek, Šnajdr – J. Novák, Spurný, Hübner – Kučera.

