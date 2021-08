Výborný florbalista Kladna Michal Skuhrovec se v klubu Kanonýrů předčasně rozloučil. Jako hráč i jako trenér mládeže. Důvody? Velmi vážné, rodinné. Takové, kvůli nimž cítil nutnost vrátit se domů do Litvínova a uvažoval dokonce i o konci kariéry. Po pár týdnech je vše jinak, Michal se rozhodl kývnout na nabídku Chomutova. A bude hrát za něj.

Ale žádnou zlobu nečekejte. Vyhrála slušnost, lidskost a touha po sportování. Hráč, vedení Chomutova a Kladna se totiž dohodly. Zavolali si, vysvětlili.

Pozor, není to jen tak nějaký přesun. Kladno má obrovské ambice, do postupových plánů do Superligy dává hodně prostředků, času, energie. Přitom Chomutov je jeho soupeřem, jedním z největších. O to větší respekt si Kanonýři zaslouží. Vždyť Skuhrovec je na konci sezony klidně může o jejich sen připravit.

Sám také napsal otevřený dopis všem Kanonýrům, kde vše vysvětlil a poděkoval za dva inspirující roky. Otevřeně mu odpověděl také sportovní ředitel Kanonýrů Jan Pazdera. Uznávaná persona zopakovala, že Michala Skuhrovce jeho současný klub v jeho situaci podpořil a klacky pod nohy mu nehodlal házet ani teď. Ocenil korektnost Chomutova i hráče samotného.

A přesně označil to nejhezčí na celé záležitosti: "Přestože jsme konkurenty, na prvním místě je lidský rozměr situace. Michal obětoval našemu sportu hodně a my mu chtěli vyjít vstříc. Aby v psychicky náročné situaci mohl najít rozptýlení v tom, co ho naplňuje."

Hřejivá slova.

A velký respekt Kanonýrům.