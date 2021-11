Po dlouhých odkladech se konečně rozjel 11. ročník Školní florbalové ligy, jedné z nejpopulárnějších sportovních školních akcí Kladenska. V hale Bios se sešly nakonec vinou epidemiologické situace jen čtyři týmy, ale ze všech sálala pohoda a vše orámovalo i krásné sportovní gesto dětí ze základní školy v Buštěhradu.

ŠFL Kladno / 27. 11. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Tygři, jak si Buštěhradští v lize říkají, vedli v poločase nad Žraloky (14.ZŠ) 1:0. Po zahájení druhé půle ale k překvapení všech přítomných včetně rozhodčího projel Martin Šumný z Tygrů vlastní polovinu hřiště a překonal svého gólmana na 1:1. Ředitel buštěhradské školy, trenér a někdejší výborný fotbalista Václav Barták situaci vysvětlil: „V první půli dali naši soupeři regulérní branku, ale rozhodčí ji neviděl a tudíž neuznal. Bavili jsme se o tom o poločase s mými hráči a domluvili se, že to soupeři vrátíme a vyhrajeme raději vlastním výkonem,” potěšil Barták každého, kdo ve sportu hledá to základní, co ho zdobilo hlavně v jeho minulých časech.