Florbaloví Kanonýři kolo před koncem základní části I. ligy poprvé vystoupali až na vrchol tabulky. Ještě nedávno suverénní Buldoci z Brna padli v Praze na Startu, zatímco Kanonýři bitvu na horké půdě v Chomutově zvládli 6:2. V posledním kole hostí doma v sobotu Hattrick Brno (18:0, hala Bios) a v utkání budou nejen strážit první příčku, ale ještě vzdají hold záchranářům.

Videomomentky // Kanonýři Kladno - DDQ Florbal Chomutov 5:4 sn, 1. LIGA MUŽŮ, 13. KOLO, 17. 11. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Půjde to hezky dohromady: PRVNÍ příčka - PRVNÍ pomoc. Kanonýři půjdou do posledního duelu základní části ve speciálních dresech v barvách Záchranné služby. Ty následně zamíří do dražby a výtěžek z ní půjde právě na podporu studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a sbírku Doktora Klauna v místní kladenské nemocnici. Fanoušci dostanou možnost si nehrané dresy koupit v e-shopu Kanonýrů Kladno a část peněz opět půjde darem zmíněným subjektům.

„Jelikož si velmi vážíme záchranářů, tam ji chceme za tuto – mnohdy přehlíženou práci – veřejně poděkovat. Zároveň je na kladenské fakultě bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství, který připravuje záchranáře pro celou republiku. A i tito studenti si zaslouží obdiv za to, čemu se chtějí věnovat či už přímo v rámci své praxe věnují, proto poděkování bude patřit také jim,“ vysvětluje na stránkách Kanonýrů generální manažer Kanonýrů David Burda.

Perličkou je, že jedna ze zásadních opor Kladna Jakub Bohuslávek bude brát zápas asi ještě osobněji než zbytek týmu. Jeho maminka Iveta je totiž už dlouho roky členkou záchranářského týmu v Kladně a přispěla k záchraně mnoha lidských životů.

"Různorodost, medicínská náročnost, rychlost a správnost rozhodování, emoce, adrenalin, ale i zklamání, bezmoc a vyčerpání je moje milované povolání už třicet let," popsala svůj vztah ke krásnému, ale náročnému zaměstnání Iveta Bohuslávková.

Vyrovnaná bitva pro Kladeňáky

Ale ještě zpět do pěkné haly v Chomutově, která se pyšní nejvyšší návštěvností v I. lize a i tentokrát dorazilo na zápas Kladnem přes tři stovky fans. Domácí Kladno už mnohokrát potrápili, často ho porazili. A ani v o víkendu nebyli zdaleka tak špatní, jak napovídá výsledek 2:6. Hosty dostal do hry dvěma zásahy predátor Bachmaier, ale pak přišly často chvíle, kdy Severočeši favorita svírali na jeho půlce.

Mužstvo ale dobře drželo obranný blok, skvěle čapal Melega a borci předváděli i smrtící brejky. A když ex-kladenský Skuhrovec snížil na 1:3 (jako bývalý hráč Kladna sympaticky góly do jeho sítě neslaví), brzy odpověděl Janda čtvrtou trefou. Právě on pak v poslední třetině ještě zvýšil, to byla definitivní poklička na tříbodový hrnec vítězné dobroty.

„Byl to od nás koncentrovaný výkon. Až na nějaké chyby, které dostávaly soupeře na koně. Ale jsem spokojený, byť tam pořád jsou věci, které ještě musíme zlepšit a je dobře, že nám soupeř ukázal naše slabiny," komentoval zápas trenér Dušan Přívara a uznal, že výsledek neodpovídal hře. "Ale my jsme trpělivou hrou a brejky dotáhli zápas do vítězného konce,“ byl rád Přívara.

Vynikající brankář Šimon Melega, nejlepší hráč Kanonýrů, chválil mužstvo, jak duel zvládlo takticky. "V obraně jsme zahráli, co jsme si řekli, což se odrazilo i na výsledku. Myslím, že to byla dobrá příprava na play off a ve skutečnosti to bylo vyrovnanější, než ukazuje výsledek.“