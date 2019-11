"Ze začátku jsme nedrželi game plán. Plnit jsme ho začali až v druhé části, kdy se nám podařilo vstřelit i některé šťastné góly," řekl nejzkušenější hráč vítězů a autor poslední branky utkání Dušan Přívara, který hodnotil uplynulou část soutěže pozitivně.

"Na to, jak rozsáhlými změnami náš kádr v létě prošel, to bylo slušné. Upřímně říkám, že jsme to čekal horší," přiznal.

Trenér Kanonýrů Jan Pazdera mínil po utkání v Havířově, že po upracovaném výkonu si odvezli důležitou výhru. "Neměli jsme ale kvalitu ve hře s míčkem na polovině soupeře. Chyběla nám i větší herní odvaha," uvedl s tím, že měli i velké výpadky v obraně, což soupeř dokázal téměř pokaždé potrestat. "Pozitivní jsou tři body a zkušeně pohlídaný závěr utkání," doplnil.

Kormidelník Slezanů Hynek Plášek si pochvaloval, že konečně hráli to, co si představoval. "Ale dva smolné góly nás stály body. Naše mužstvo je mladé a všechny hráče musím pochválit za nasazení a bojovnost," prohlásil.

Kladenské florbalisty čeká ve středu 27. listopadu duel Českého poháru. Senzačně se probojovali mezi posledních osm a teď stojí před velkou výzvou. Ve čtvrtfinále přivítají náš špičkový tým - Mladou Boleslav.

Dušan Přívara řekl, že pro jeho tým to bude super zápas. "Hlavně nás prověří v defenzivě. Uvidíme, zda jsme se v obranné činnosti někam posunuli, nebo zda nás soupeř vrátí zpět na zem," konstatoval.

Kladno nemá na derby s Boleslaví dobré vzpomínky. Ještě v Superlize od ní ve své hale obdrželo 23 gólů! "Kdyby se však mělo něco podobného opakovat, tak si vyrvu zbytek vlasů," usmál se.

Utkání začne v hale Bios u zimního stadionu v Kladně v 19.00 hodin.