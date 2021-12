Ale ještě na skok k reprezentaci, tedy té ženské. Ta měla ve švédské Uppsale tradičně i kladenské zastoupení, když v týmu hrály odchovankyně Kladna Nela Jiráková s Magdalenou Plíškovou a novostrašecká Martina Řepková. Na medaili opět nedosáhly, skončily čtvrté, přitom hlavně v semifinále s Finkami byly blízko úspěchu. Jiráková, která úspěch oplakala, hrála už tradičně v elitní české formaci, Řepková byla lídrem lajny číslo 2 a byla nejproduktivnější českou hráčkou. Góly dávala i Plíšková, která sice byla náhradnicí, ale ve všech nejtěžších duelech jí trenér Sascha Rhyner do hry nasadil.

Okleštěná sestava s lídrem zbytečně padla

Teď už k mužům Kladna. Brněnští Buldoci jsou sice v tabulce druzí, ale jen o bod za Ústím a mají zápas k dobru. V podstatě sezonu od začátku vedou, Kladno už doma porazili a teď znovu, byť až 3:2 po prodloužení. Buldoci skvěle bránili, ještě lépe chytal Haltmar a překonal ho pouze dvakrát juniorský mistr světa Ondřej Papoušek. V závěru ale svou šanci nedal, Kladenští navíc v prodloužení nevyužili přesilovku a pykali po zasunutí Mráze. „Brno vsadilo na obranu a antiflorbal a my v okleštěném složení jsme na ně nevyzráli,“ litoval Papoušek vůbec první domácí porážky v sezoně a narážel i na značné absence Kanonýrů. Už dlouho schází kapitán Ullmann, přidal se i jeho asistent Přívara a během duelu musel z placu i brankář Weissgärber. „Na východ posíláme gratulaci a snad se ještě utkáme,“ doufá.

FOTO: Školní florbalová liga roztlačila káru. I s nádherným gestem

Pokud by soutěž skončila opět dříve, mohla by postupujícího letos určit i základní část. Tohle si v Kladně nepřejí, tým stavěli tak, aby byl nejsilnější v play off. Takhle si noví hráči na podzim museli v týmu zvykat a z toho pramenilo dost zbytečných ztrát.

Teď by Kladenští potřebovali uspět v posledních dvou zápasech roku. Ve čtvrtek 9. prosince hostí v hale BIOS v bitvě o čtvrté místo Znojmo (19:30) a v sobotu předposlední Petrovice (18:00). Hlavně čtvrteční mač bude hodně kvalitní.

„Od Brna to byla zdravá facka a víme, že se musíme na Znojmo připravit ještě lépe. Bude to opět těžký soupeř. Kluci ze Znojma hrají dlouho spolu, navíc je doplňují hráči ze superligového Tatranu. K tomu jsou na vlně, takže očekávám podobný zápas jako proti Brnu, který rozhodne pár detailů. Věřím, že se nám tentokrát utkání s těžkým soupeřem podaří překlopit na naši stranu,“ říká kouč Kanonýrů Martin Hovořák.

Mistr světa Bachmaier: Seveřané mají vysoké sebevědomí, ale my šli svou cestou